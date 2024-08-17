Не виключено, що це міг пролетіти супутник, який вибухнув.

У ніч проти 17 серпня над Україною, можливо, пролетів метеор. Відповідні кадри з'явилися у соцмережах.

Зокрема проліт небесного об'єкта можна було бачити у небі над Києвом, однак не виключено, що це міг вибухнути супутник. Переважно відео опублікували київські Telegram-канали, проте це явище також можна було побачити й в інших областях нашої країни.

Також на кадрах можна побачити, як у небі летить яскраве небесне тіло, на якому видніється його "хвіст".

Метеор - це явище, яке виникає під час згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (до прикладу, уламків комет чи астероїдів). Водночас метеорит - це тверде тіло космічного походження, яке впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу.

Останні новини про космос

Як писав УНІАН, NASA досі не вирішило, як повернути додому двох астронавтів з Міжнародної космічної станції (МКС) після того, як у їхньому космічному кораблі виникли несправності під час виходу у відкритий космос.

Відомо, що астронавти прибули туди на Boeing Starliner, проте по дорозі корабель зазнав поломки двигунів та витоку гелію, що викликало сумніви в тому, чи зможе він безпечно доставити їх назад на Землю, залишивши пару в космічному підвішеному стані.

Також повідомлялось, що на Марсі знайшли воду у рідкому стані. Зазначається, що вона знаходиться на великій глибині під поверхнею. Відомо, що воду на Марсі вже знаходили - у вигляді льоду та залишків пари в атмосфері, але не в рідкому стані.

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