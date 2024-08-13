Але глибина залягання запасів води сильно ускладнює плани тих, які думають про колонізацію Червоної планети.

На Марсі вперше знайшли воду в рідкому стані. Вона знаходиться на великій глибині під поверхнею.

Проаналізувавши дані, які зібрав зонд NASA Mars Insight Lander, учені дійшли висновку, що в глибині кори Червоної планети є так званий резервуар із рідкою водою, передає Бі-бі-сі. Нагадаємо, воду на Марсі вже знаходили: лід, залишки пари в атмосфері, але не воду в рідкому стані.

Зонд Mars Insight Lander сів на поверхні Червоної планети 6 років тому. 4 із них він сидів на одному місці і "слухав планету", тобто записував на сейсмограф струси марсової кори. Зонд реєстрував сейсмічні хвилі тільки під собою, і, відповідно, родовище води теж виявлено саме в цьому місці, але вчені вважають, що такі поклади є і в інших частинах Марса. Аналіз показав, що вода залягає під поверхнею планети на глибині від 10 до 20 км.

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"Це той самий спосіб, який застосовується і на Землі для пошуку підземних покладів води, нафти або газу", - пояснив виданню професор Каліфорнійського університету Майкл Манга.

Це відкриття, як зазначив Манга, дає відповідь на велике питання: "Куди поділася вода з Марса?"

Дослідники, які вивчали поверхню Марса, вже давно зрозуміли, що вода на ньому була: на поверхні є сліди від річок і озер. Але в останні 3 млрд років замість них пустеля.

Частина води, очевидно, залишилася під поверхнею. У зв'язку з цим Манга нагадує, що і на Землі досить велика частина води знаходиться під землею, і він не бачить причин, чому б на Марсі не може бути того ж.

Якщо це справді так, то, за оцінками вчених, води в цих невидимих покладах має бути достатньо, щоб покрити півторакілометровим шаром води всю поверхню Марса.

Але глибина залягання цих запасів сильно ускладнює плани тих, хто думає про колонізацію Червоної планети. "Вона захована в корі на глибині 10-20 км. Бурити свердловину глибиною 10 км на Марсі - це навіть для [Ілона] Маска буде важкувато", - сказав Манга.

"Без рідкої води немає життя. Тож, якщо на Марсі і є потенційно населені місця, то вони можуть бути глибоко під поверхнею", - додав учений.

Інші новини про Червону планету

22 липня стало відомо, що марсохід Curiosity допоміг зробити приголомшливе відкриття після 12 років перебування на Червоній планеті. Це сталося завдяки тому, що він випадково врізався в камінь. Річ у тім, що 30 травня марсохід Curiosity випадково перекинувся і розкрив кам'яну плиту. Під нею виявилися жовтувато-зелені кристали чистої сірки. Це абсолютно нове відкриття на Марсі.

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