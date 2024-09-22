Твір під назвою "Serenate ex C" був написаний композитором у середині або наприкінці 1760-х років.

У Німеччині знайдено невідомий раніше твір легендарного композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Твір понад сто років пролежав в архівах бібліотеки Лейпцига, пише BILD. А знайшли його в процесі створення нового каталогу Кехеля, який є довідником музичної спадщини Моцарта.

Фахівці припускають, що 12-хвилинний твір під назвою "Serenate ex C" був написаний композитором у середині або наприкінці 1760-х років. Тоді йому було 10-13 років. "У 17 років він би, імовірно, вже не склав таку музику", - прокоментував Ульріх Лайзінгер, керівник досліджень фонду Моцартеум.

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Фахівець розповів, що схожість з іншими творами Моцарта того часу та зовнішні ознаки, як-от його ім'я на нотах, говорять про те, що цю серенаду справді написав Моцарт. Хоча довести це на 100% неможливо, зазначив дослідник. І тут же додав, що фахівці вжили всіх можливих заходів, щоб виключити ймовірність того, що цей твір написав хтось інший.

"Ми впевнені, що можемо представити абсолютно невідомий, чарівний твір юного Моцарта", - стверджує фахівець.

Крім того, створюючи каталог Кехеля, фахівці з'ясували, що Моцарт писав на замовлення, щоб поліпшити опери інших композиторів. Крім роботи оптимізатора творів інших авторів, Моцар також працював учителем. У новому виданні каталогу вперше представлені його навчальні матеріали.

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