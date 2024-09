Вілл Дженнінгс пішов з життя у 81 рік.

Відомий американський композитор, поет-пісняр Вілл Дженнінгс, який написав саундтрек до культового фільму "Титанік", пішов з життя. На момент смерті володарю премії "Оскар" був 81 рік.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, хітмейкер провів свої останні дні у США. Про відхід знаменитості у вічність повідомила його доглядальниця Марта Шеррод.

Наразі точна причина смерті невідома, але жінка стверджує, що останні шість років у Дженнінгса були проблеми зі здоров'ям. Поета не стало у п'ятницю, 6 травня. Він помер у своєму будинку в Тайлері, штат Техас.

Що відомо про Вілла Дженнінгса

Дженнінгс здобув всесвітню славу завдяки написанню текстів для багатьох популярних пісень. Однією з його найвідоміших робіт є композиція "My Heart Will Go On", яку виконала Селін Діон для легендарного фільму "Титанік" (1997). За цю пісню хітмейкер отримав кілька престижних нагород, зокрема, премії "Оскар" і "Ґреммі".

Також він працював з такими відомими артистами, як Ерік Клептон, Стіві Вандер та Б.Б. Кінг, написавши для них багато хітів. Також Вілл у співпраці з Мераєю Кері створив головну пісню для фільму "Як Грінч вкрав Різдво" – "Where Are You Christmas". Він став одним із найуспішніших авторів пісень кінця XX століття. Його композиції звучать у понад 300 картинах та телешоу.

Нагадаємо, раніше помер продюсер "Титаніка" та "Аватара" Джон Ландау. Він пішов з життя через важку хворобу у віці 63 років.

