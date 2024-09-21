Рукопис понад два століття зберігався в одній із міських бібліотек Лейпцига.

У Німеччині знайшли невідомий музичний твір, написаний Вольфгангом Амадеєм Моцартом, коли він був підлітком. Як повідомляє The Guardian, твір зберігався в одній з бібліотек Лейпцига.

Твір під назвою Ganz kleine Nachtmusik ("Трохи музики на ніч") датується серединою-кінцем 1760-х років і складається з семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю близько 12 хвилин.

Дослідники виявили твір у міській музичній бібліотеці під час укладання останнього видання каталогу Köchel, остаточного архіву музичних творів Моцарта.

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За словами дослідників, нещодавно знайдений рукопис не був написаний самим Моцартом, а вважається копією, зробленою приблизно в 1780 році. Стверджується, що цей твір досі існував в єдиному рукописі, а вказівка ​​на автора в ньому свідчить про те, що твір було написано до першої поїздки Моцарта в Італію.

Ganz kleine Nachtmusik було виконано струнним тріо на презентації нового каталогу Köchel в австрійському місті Зальцбург у четвер. Його німецька прем’єра відбудеться в суботу в Лейпцизькій опері.

Інші незвичайні знахідки

Як писав УНІАН, штучний інтелект знайшов чужий малюнок на відомій картині Рафаеля. Одну з чотирьох фігур на полотні малював не сам майстер, вважають дослідники.

Також ми розповідали, що археологи виявили таємну втрачену мову, яка існувала 3000 років тому. Написи невідомою мовою знайшли в Туреччині.

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