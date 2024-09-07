Серхіо Мендес помер в Лос-Анджелесі, США / Скріншот Instagram

Помер відомий бразильський композитор, піаніст та володар "Ґреммі" Серхіо Мендес. Музиканту було 83 роки на момент смерті. Артист здобув популярність завдяки хіту "Mas Que Nada".

Трагічну звістку повідомили рідні знаменитості в Instagram. Вони зазначили, що Серхіо не стало у четвер, 5 вересня. Свої останні дні він провів у Лос-Анджелесі, США, поруч з близькими. Наразі причину смерті зірки не розголошують, проте раніше музикант переніс коронавірус та мав деякі проблеми зі здоров'ям після нього.

"5 вересня 2024 року в Лос-Анджелесі мирно помер музична ікона Серхіо Мендес, який приніс у світ радісні звуки рідної Бразилії. Йому було 83 роки. Його дружина та музичний партнер протягом останніх 54 років, Грацінья Лепорас Мендес, була поруч з ним, як і його люблячі діти. Мендес востаннє виступав у листопаді 2023 року у Парижі. Протягом останніх кількох місяців стан його здоров'я погіршився після перенесеного COVID", – написали рідні артиста.

Серхіо Мендес / Скріншот Instagram

Що відомо про Серхіо Мендеса

Серхіо був одним з найуспішніших бразилійських артистів усіх часів. За свою кар'єру він записав понад 35 альбомів, багато з яких стали золотими або платиновими. Понад 60 років свого життя Мендес присвятив великій сцені.

Свою найбільшу славу музикант отримав після прем'єри пісні "Mas Que Nada", записаної з гуртом Brasil '66. У 1993 році Серхіо презентував альбом Brasileiro, за який отримав "Ґреммі". Загалом він став триразовим лауреатом "Ґреммі" та номінантом на премію "Оскар". 

Нагадаємо, раніше пішов з життя народний артист України Григорій Шумейко. На момент смерті актору було 74 роки

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