Серхіо Мендеса не стало 5 вересня.

Помер відомий бразильський композитор, піаніст та володар "Ґреммі" Серхіо Мендес. Музиканту було 83 роки на момент смерті. Артист здобув популярність завдяки хіту "Mas Que Nada".

Трагічну звістку повідомили рідні знаменитості в Instagram. Вони зазначили, що Серхіо не стало у четвер, 5 вересня. Свої останні дні він провів у Лос-Анджелесі, США, поруч з близькими. Наразі причину смерті зірки не розголошують, проте раніше музикант переніс коронавірус та мав деякі проблеми зі здоров'ям після нього.

"5 вересня 2024 року в Лос-Анджелесі мирно помер музична ікона Серхіо Мендес, який приніс у світ радісні звуки рідної Бразилії. Йому було 83 роки. Його дружина та музичний партнер протягом останніх 54 років, Грацінья Лепорас Мендес, була поруч з ним, як і його люблячі діти. Мендес востаннє виступав у листопаді 2023 року у Парижі. Протягом останніх кількох місяців стан його здоров'я погіршився після перенесеного COVID", – написали рідні артиста.

Що відомо про Серхіо Мендеса

Серхіо був одним з найуспішніших бразилійських артистів усіх часів. За свою кар'єру він записав понад 35 альбомів, багато з яких стали золотими або платиновими. Понад 60 років свого життя Мендес присвятив великій сцені.

Свою найбільшу славу музикант отримав після прем'єри пісні "Mas Que Nada", записаної з гуртом Brasil '66. У 1993 році Серхіо презентував альбом Brasileiro, за який отримав "Ґреммі". Загалом він став триразовим лауреатом "Ґреммі" та номінантом на премію "Оскар".

Нагадаємо, раніше пішов з життя народний артист України Григорій Шумейко. На момент смерті актору було 74 роки

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