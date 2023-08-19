Через півтора роки науковці зможуть перевірити на практиці свою теорію.

Астрономи виявили, що на крижаній планеті Нептун, яка розташована за 4,5 млрд км від нас, зникли хмари і це пов'язано з сонячною активністю. Вони вивчили дані спостережень за об'єктом за останні 30 років.

Як пише Inverse, вчені переконані, що утворення хмар на Нептуні пов'язано з активністю Сонця протягом 11-річного сонячного циклу, коли вона особливо сильна.

Зазначається, що ця планета отримує лише 0,1% від того сонячного світла, яке отримує Земля. Цього достатньо для трансформації хмарного покриву на крижаному гіганті. Протягом сонячного циклу проявляється мінімум та максимум активності нашої зірки. Під час останнього періоду в космос виривається набагато більше ультрафіолетового випромінювання. Вчені заявили, що саме з цим пов'язане появлення та зникнення хмар.

Згідно з новим дослідженням, процес утворення хмар може значно знизитися протягом кількох місяців, адже для їхнього відновлення знадобляться роки. Дані спостережень за 2,5 сонячного циклу показали, що під час різних циклів виникають різні зміни в хмарах на Нептуні. Також виявилось, що коли на крижаній планеті багато хмар, вона стає яскравішою через більшу кількість відбитого сонячного світла.

Автори дослідження вказують на те, що у 2002 році на Нептуні було дуже багато хмар, але через п'ять років їх стало набагато менше. Хмарний покрив відновився лише у 2015 році, але знову через 5 років хмари майже повністю зникли.

Вчені вирішили продовжити спостереження за трансформацією хмар на Нептуні. За півтора року настане пік сонячної активності, а тому астрономи хочуть побачити повернення хмар на Нептун.

Інші новини про планети Сонячної системи

Нещодавно вчені виявили, що тривалість дня на Марсі скорочується на три чверті мілісекунди щороку, оскільки обертання планети прискорюється. Вони також допускають, що з плином часу Марс знищить власний супутник Фобос.

Крім того астроном виявили у Сатурна 62 нових супутника.

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