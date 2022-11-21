Дослідники вважають, що у Червоної планети незабаром з'являться кільця, як у Сатурна.

Марс знищить власний супутник Фобос. Уламки небесного тіла створять навколо "войовничо" планети кільця, як у Сатурна

Відповідно до статті у виданні Live Science, є ознаки того, що Марс негативно впливає на Фобос своєю гравітацією. В результаті це може призвести до того, що найбільший супутник цієї планети просто розвалиться, а його уламки утворюють кільця навколо червоної планети.

Відзначається, що у Фобоса нестабільна орбіта і він зближується з Марсом зі швидкістю два метри кожні 100 років.

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На думку вчених, найбільший супутник Червоної планети може бути як її уламком, так і астероїдом, який притягнуло гравітацією.

Супутник Фобос - що відомо

Фобос-один з двох супутників Марса. Його в 1877 році відкрив американський астроном Асаф Холл. Небесне тіло назвали на честь давньогрецького бога Фобоса, який є сином бога війни Ареса.

Фобос обертається навколо Марса на середній відстані 6006 км. Астроном Беван в 1945 році з'ясував, що Фобос поступово зближується з Марсом.

Згідно з розрахунками, зіткнення відбудеться приблизно через 43 мільйони років, але Фобос зруйнується вже через 10-11 мільйонів років

Варто відзначити, що раніше вчені отримали знімки і спектри Марса. На новій "тепловій карті" планети видно прохолодні регіони: полюси і північна півкуля.

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