З їх допомогою вдалося підтвердити раніше отримані оцінки розміру зоряного гало Чумацького Шляху.

Астрономи виявили десятки далеких змінних зірок (RR Ліри) у Зоряному ореолі Чумацького Шляху. Найвіддаленіша з цих зірок знаходиться на відстані більш як мільйона світлових років від Землі.

Це майже половина шляху до сусідньої галактики Андромеди, яка знаходиться на відстані близько 2,5 мільйонів світлових років, йдеться в матеріалі phys.org.

Група дослідників на чолі з Ютінг Феном, що працює в Каліфорнійському університеті, вивчила дані спостережень телескопа Канада-Франція-Гаваї (CFHT). За допомогою нього дослідники спостерігали за Кластером Діви – великим скупченням галактик, в яке входить гігантська еліптична галактика M87. Під час спостереження за M87 та навколишніми галактиками телескоп також зафіксував зірки переднього плану. Використавши ці дані, фахівцям вдалося виявити 208 зірок типу RR Ліри.

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Такі зірки астрономи можуть ідентифікувати за характерними пульсаціями. А дані про їхню яскравість потім можна використовувати для обчислення того, наскільки далеко вони знаходяться.

Попередні дослідження моделювання показали, що зоряний ореол Чумацького Шляху повинен простягатися приблизно на 300 кілопарсеків або 1 мільйон світлових років від галактичного центру. Змінні зірки, виявлені астрономами тепер, знаходяться на відстані від 20 до 320 кілопарсеків, що підтверджує раніше отримані оцінки.

"Ця надійна вибірка далеких зірок RR Ліри дає нам дуже потужний інструмент для вивчення ореолів та перевірки наших сучасних моделей розміру та маси нашої галактики. ... Ми змогли використовувати ці змінні зірки як надійні показники для визначення відстаней. Наші спостереження підтверджують теоретичні оцінки розміру ореолу, тому це важливий результат", – сказав Фен.

Останні відкриття астрономів

В кінці грудня вчені за допомогою телескопа"Хаббл" сфотографували химерну галактику з довгими рукавами. Незвичайна галактика знаходиться сузір'ї Форнакс приблизно в 450 мільйонах світлових років від нас.

Крім того, космічний телескоп "Хаббл" зробив неймовірне фото того, що залишилося від наднової зірки, яка розташована на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Також напередодні астрономи виявили екзопланету, яка по спіралі наближається до своєї зірки. Вона приречена на зіткнення і знищення.

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