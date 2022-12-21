За даними вчених, зірка, навкого якої обертається ця екзопланета, розширюється і входить у свою субгігантську фазу.

Астрономи виявили екзопланету, яка по спіралі наближається до своєї зірки. Вона приречена на зіткнення й знищення.

Йдеться про екзопланету Kepler-1658b, яку ідентифікували ще у 2019 році - через 10 років після виявлення. Про це пише CNN.

Науковці вважають цю планету "гарячим Юпітером". Це такий тип екзопланети, розмір якої сягає Юпітера, однак має вищу температуру. Kepler-1658b здійсює один повний оберт навколо своєї старіючої зірки кожні 3,85 дня. Поступово орбіта планети зменшується. Астрономи підрахували, що це відбувається зі швидкістю 131 мілісекунда на рік.

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За даними вчених, зірка, навкого якої обертається ця екзопланета, розширюється і входить у свою субгігантську фазу. Пізніше вона стане червоним гігантом — умираючою зіркою на останніх стадіях життя.

Довідка УНІАН. Екзопланети - це планети, які знаходяться поза Сонячною системою. Їх можна виявити за періодичними змінами променевих швидкостей центральних зірок під їх гравітаційним впливом при русі по орбітах.

Останні відкриття астрономів

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені виявили в космосі два "водних світи".

Камери телескопа спіймали руйнування масивної молодої зоряної системи в сузір'ї Тельця, та "замкову щілину" космічного масштабу в сузір'ї Оріона.

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