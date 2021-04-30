На вихідних очікуються геомагнітна буря / фото ua.depositphotos.com

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, що викликається спалахами на Сонці. Багато людей тою чи іншою мірою метеозалежні. Особливо схильні до впливу сонячних сплесків власники хронічних захворювань, літні люди і вагітні жінки.

Коли очікуються магнітні бурі

Магнітні бурі в травні 2021 року / фото tesis.lebedev.ru

Невеликі коливання магнітного поля очікуються в неділю 2 травня і в понеділок 3 травня. Сильної магнітної бурі в ці дні не буде, але метеочутливі люди можуть відчувати нездужання. Наступна магнітна буря триватиме 6 днів з 12 до 17 травня, і буде більш інтенсивною.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть приводити до виникнення таких симптомів:

  • головний біль і запаморочення;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • біль у суглобах;
  • безсоння або сонливість;
  • підвищена дратівливість;
  • загострення хронічних захворювань, хвороб серця і судин.

Щоб захистити свій організм від негативного впливу бурі, за кілька днів до її початку і в небезпечні дати потрібно дотримуватися наступних рекомендацій.

  1. Відмовтеся від алкоголю і сигарет, кави, енергетиків. Пийте більше трав'яного чаю і свіжовичавленого соку.
  2. Приймайте контрастний душ.
  3. Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі. 
  4. Обмежте вживання жирної, смаженої, солоної їжі.
  5. Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - обов'язково зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова