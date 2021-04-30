Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, що викликається спалахами на Сонці. Багато людей тою чи іншою мірою метеозалежні. Особливо схильні до впливу сонячних сплесків власники хронічних захворювань, літні люди і вагітні жінки.

Коли очікуються магнітні бурі

Невеликі коливання магнітного поля очікуються в неділю 2 травня і в понеділок 3 травня. Сильної магнітної бурі в ці дні не буде, але метеочутливі люди можуть відчувати нездужання. Наступна магнітна буря триватиме 6 днів з 12 до 17 травня, і буде більш інтенсивною.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть приводити до виникнення таких симптомів:

головний біль і запаморочення;

підвищений артеріальний тиск;

біль у суглобах;

безсоння або сонливість;

підвищена дратівливість;

загострення хронічних захворювань, хвороб серця і судин.

Щоб захистити свій організм від негативного впливу бурі, за кілька днів до її початку і в небезпечні дати потрібно дотримуватися наступних рекомендацій.

Відмовтеся від алкоголю і сигарет, кави, енергетиків. Пийте більше трав'яного чаю і свіжовичавленого соку. Приймайте контрастний душ. Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі. Обмежте вживання жирної, смаженої, солоної їжі. Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - обов'язково зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова