Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, що викликається спалахами на Сонці. Багато людей тою чи іншою мірою метеозалежні. Особливо схильні до впливу сонячних сплесків власники хронічних захворювань, літні люди і вагітні жінки.
Коли очікуються магнітні бурі
Невеликі коливання магнітного поля очікуються в неділю 2 травня і в понеділок 3 травня. Сильної магнітної бурі в ці дні не буде, але метеочутливі люди можуть відчувати нездужання. Наступна магнітна буря триватиме 6 днів з 12 до 17 травня, і буде більш інтенсивною.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Магнітні бурі можуть приводити до виникнення таких симптомів:
- головний біль і запаморочення;
- підвищений артеріальний тиск;
- біль у суглобах;
- безсоння або сонливість;
- підвищена дратівливість;
- загострення хронічних захворювань, хвороб серця і судин.
Щоб захистити свій організм від негативного впливу бурі, за кілька днів до її початку і в небезпечні дати потрібно дотримуватися наступних рекомендацій.
- Відмовтеся від алкоголю і сигарет, кави, енергетиків. Пийте більше трав'яного чаю і свіжовичавленого соку.
- Приймайте контрастний душ.
- Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.
- Обмежте вживання жирної, смаженої, солоної їжі.
- Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - обов'язково зверніться до лікаря.
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