Астронавт прибув на Міжнародну космічну станцію на російському "Союзі".

Американське космічне агентство NASA хоче збільшити до п'яти кількість місць на SpaceX Dragon. Таке рішення в агентстві прийняли, щоб американський астронавт за необхідності повертався додому не на російському кораблі.

Як пише видання Space.com, таким чином американське агентство хоче мати можливість за необхідності забрати на Землю свого астронавта Френка Рубіо. Він прибув на Міжнародну космічну станцію на російському "Союзі".

"NASA планує перенести місце Рубіо на Endurance, космічний корабель Dragon. Ця зміна дозволяє посилити захист екіпажу за рахунок зменшення теплового навантаження всередині космічного корабля MS-22", – написали представники агентства.

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Заначається, що зараз обидва кораблі пристиковані до МКС. Однак на російському "Союз МС-22" в грудні минулого року стався витік теплоносія після очевидного зіткнення з мікрометеоритом або уламками. Після цього корабель визнали непридатним для повернення екіпажу на Землю, за винятком екстрених випадків. При цьому "Союз" все ще може бути використаний як рятувальний човен в разі проблем на МКС до прильоту наступного корабля.

Що відбувається на МКС

У грудні 2022 року в російському сегменті МКС з кормової частини космічного корабля "Союз МС-22" почався значний витік "невідомої речовини".

Крім того американські астронавти на МКС не змогли вийти у відкритий космос через загрозу від російського космічного сміття поблизості. Двоє астронавтів планували вийти у відкритий космос з американського шлюзу МКС, щоб змонтувати новий блок сонячних батарей.

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