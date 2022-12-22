Уламок російської ракети змусив американських астронавтів терміново поміняти свої плани.

Американські астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) не змогли вийти у відкритий космос через загрозу від російського космічного сміття. Про це пише профільне американське видання Space.

Двоє астронавтів планували вийти у відкритий космос з американського шлюзу МКС, щоб змонтувати новий блок сонячних батарей. Безпосередньо перед початком операції командний центр Національного космічного агентства США (NASA) розпорядився скасувати вихід у космос.

Також операторам МКС було доручено здійснити маневр ухилення, щоб уникнути небезпечного зближення з великим уламком російської ракети. Стверджується, що це був фрагмент шириною 3,35 метра, який є частиною розгінного блоку від ракети "Союз" або "Зеніт".

Відео дня

У NASA заявили, що давно відстежували цей уламок, але незадовго перед запланованим виходом астронавтів у космос уламок наблизився до МКС на критичну відстань – менше 400 метрів. Через це монтаж сонячних панелей відклали до четверга.

Як Росія створює проблеми в космосі

Уламки старих російських ракет на орбіті – не єдине, що загрожує МКС. В середині грудня в російському сегменті станції з кормової частини космічного корабля "Союз МС-22" почався значний витік "невідомої речовини".

У березні 2021 року уламок російської ракети протаранив та істотно пошкодив китайський супутник. Цей інцидент майже рік приховували від широкої громадськості.

У листопаді минулого року Міжнародний скандал спалахнув після того, як Росія в ході випробувань нової зброї знищила старий радянський супутник. Через це на орбіті Землі з'явилася велика кількість уламків, що становлять загрозу для МКС і діючих супутників.

Вас також можуть зацікавити новини: