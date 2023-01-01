Зображення поєднує супутникові знімки Землі, зроблені за добу з 5 на 6 грудня.

NASA та Національна служба США з супутникової інформації про навклишнє середовище опублікували перші знімки, зроблені системою VIIRS.

Ця система розміщена на супутнику NOAA-21, який запустили 10 листопада з космічної бази Ванденберг, передає Голос Америки.

Зображення поєднує супутникові знімки Землі, зроблені за добу з 5 на 6 грудня. На фото можна розгледіти лазурові ділянки води в Карибському морі, дим від пожеж на полях на півночі Індії.

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Як зазначили у Національній службі з супутникової інформації про навклишнє середовище, система VIIRS, яку можна встановити на різних супутниках, надає важливу інформацію щодо навколишнього середовища, зокрема щодо стану криги, хмар, пилу, врожаю, стану океанів, зокрема щодо температури поверхні, що важлво для передбачення ураганів.

Найбільш важливими для спостережень є супутники, що рухаються від одного полюсу Землі до іншого. "Серед найважливіших - знімки над Аляскою, - зазначив професор Каллурі. - Там, найкращі зображення надають супутники, які рухаються між полюсами".

Дослідження космосу

У грудні 2022 року марсохід місії InSight від NASA направив прощальне селфі з червоної планети, незабаром він залишить її. Зонд InSight перебуває на Марсі з листопада 2018 року.

За час своєї роботи марсохід підтвердив, що на Марсі є сейсмічна активність.

Вартість всієї місії становить $850 млн. Спочатку в NASA планували, що InSight вивчатиме ґрунт Марса майже два роки. На початку листопада 2022 року заявлялося, що незабаром агентство NASA завершить місію Mars InSight.

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