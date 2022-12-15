Що стало причиною витоку "невідомої речовини" поки не відомо.

У російському сегменті МКС з кормової частини космічний корабель "Союз МС-22 "в ніч на 15 грудня почався значний витік"невідомої речовини".

Як зазначили в NASA, члени екіпажу Міжнародної космічної станції в безпеці, але запланований вихід астронавтів у відкритий космос був скасований.

Що стало причиною витоку поки не відомо. Фахівці розбираються в ситуації і оцінюють наслідки і вплив на цілісність корабля.

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Імовірно, відбулася розгерметизація зовнішнього контуру системи забезпечення теплового режиму, в результаті чого в космос "витікає" охолоджуюча речовина.

Корабель "Союз МС-22" доставив в космос астронавта NASA Френка Рубіо і космонавтів "Роскосмосу" Сергія Прокоп'єва і Дмитра Петеліна після запуску з космодрому "Байконур" в Казахстані 21 вересня.

Проблеми з російськими модулями МКС

Російські модулі Міжнародної космічної станції хоч і є, чомусь, важливою її складовою, але, мабуть що, зібрані за допомогою "кувалди і чиєїсь матері". Усі ж пам'ятають, наприклад, що падіння російської ракети-носія "Протон-М" у 2013 році сталося через встановленого "догори дригом" датчика кутових швидкостей в каналі нишпорення. Простіше кажучи, ракета "не знала", де верх, а де низ, і після зльоту благополучно розвернулася і шльопнулася об землю.

Російський сегмент МКС також регулярно створює проблеми. Наприклад, у серпні 2020 року там виявили тріщину, через яку на стації впав тиск і спостерігався витік кисню. А в середині жовтня того ж року російські космонавти виявили ще одне можливе місце витоку в перехідному відсіку модуля "Зірка".

Пізніше в жовтні в російському сегменті МКС зламався туалет. Представник Центру управління польотами охарактеризував ситуацію як "дуже погану".

А в січні 2021 року російські космонавти виявили тріщину і підозрювали наявність ще однієї.

У липні російський модуль "Наука" ледь не знищив усю МКС - після стикування в апарата незаплановано спрацювали двигуни. Через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів.

А в кінці серпня на російському модулі "Зоря" виявили нові тріщини, які з часом можуть розширитися. У вересні 2021 року на російському модулі "Зірка", який забезпечує житлові приміщення, спрацювала пожежна сигналізація після того, як екіпаж повідомив про дим і запах горілого пластику.

До слова, МКС була побудована в 1998 році в рамках спільного проекту між Росією, США, Канадою, Японією і низкою країн Європи. Спочатку вона була розрахована на 15-річний термін служби, але функціонує й досі.

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