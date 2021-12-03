Експлуатація Міжнародної космічної станції завершується в 2028 році.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) підписало угоди з приватними компаніями Nanoracks, Blue Origin і Northrop Grumman на розробку проектів космічних станцій замість Міжнародної космічної станції (МКС).

"NASA підписало угоди з трьома американськими компаніями про розробку проектів космічних станцій та інших комерційних об'єктів у космосі", - повідомляється на сайті космічного управління.

Зокрема, на ці цілі буде виділено $415,6 млн. Nanoracks буде виділено $160 млн, Blue Origin — $130 млн, Northrop Grumman — $125,6 млн.

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Експлуатація Міжнародної космічної станції завершується в 2028 році.

Як повідомляв УНІАН, у травні NASA уклало контракт на відправку туриста на МКС. Зокрема, контракт був укладений з компанією Axiom Space на відправку туриста на МКС в січні 2022 року. При цьому вартість контракту не розкривається.

Місія на МКС отримає назву Axiom Mission 1 (Ax-1), вона розрахована на вісім днів. Запуск запланований з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

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Автор: Ірина Погоріла