Астронавти під час виходу у відкритий космос замінять антену на МКС.

Американські астронавти Том Маршберн і Кайла Беррон вийдуть у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Вони замінять на поверхні МКС антену, яка вийшла з ладу, повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) в Twitter.

"Том Маршберн і Кайла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції, починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени", - йдеться в повідомленні.

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Передбачається, що вихід астронавтів триватиме близько 6,5 години.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада двоє астронавтів NASA не вирушили у відкритий космос на МКС, оскільки до неї наближалися уламки сміття. У NASA не уточнили, що це за сміття, але відомо, що найбільшу загрозу для МКС становили уламки супутника, який "розстріляли" російські військові.

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Автор: Ірина Погоріла