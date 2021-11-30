До МКС наближаються уламки сміття.

Двоє астронавтів NASA не вирушать у відкритий космос на Міжнародній космічній станції, оскільки до неї наближаються уламки сміття.

Про це повідомляється на сторінці космічного відомства у Twitter.

Читайте такожНАТО і Євросоюз засудили випробування Росією протисупутникової зброї в космосіNASA не зазначає, що це за сміття, але останніми тижнями найбільшу загрозу для МКС становлять уламки супутника, який "розстріляли" російські військові.

"Через неможливість належним чином оцінити ризик, який можуть зазнати астронавти, команда вирішила відкласти вихід у відкритий космос 30 листопада до отримання додаткової інформації", — йдеться у повідомленні NASA.

У космос повинні були вийти астронавти Том Маршберн і Кайла Беррон. Вони хотіли замінити антену на зовнішньому корпусі станції, яка припинила подавати сигнал на Землю.

Наразі невідомо, на який термін NASA відкладає місію.

Як повідомляв УНІАН, Росія 15 листопада в космічному просторі знищила ракетою супутник "Космос-1408". Це призвело до появи величезної кількості уламків, які загрожують Міжнародній космічній станції, а також іншим космічним апаратам усіх країн світу. Так, після випробувань екіпажу МКС довелося сховатися в кораблях "Союз" і Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися.

Після цього Росія офіційно підтвердила, що збила на орбіті радянський супутник. При цьому Москва стверджує, що уламки нібито не несли загрози для МКС, про що заявляли в Держдепі США.

Відзначимо, що це не перший подібний випадок.

Так, у 2007 році Китай знищив власний метеорологічний супутник, в результаті чого утворилося більш як 2 тис. уламків, які можна відстежити. Це сміття досі заважає космічним проектам усіх країн світу.

У 2019 році Індія збила власний супутник, що знаходився на низькій навколоземній орбіті, і оголосила себе космічною державою. Але теж поставила під загрозу МКС та інші апарати.

Влітку 2020 року США і Велика Британія заявляли, що Росія провела випробування протисупутникової зброї. Після виходу на орбіту російського супутника-інспектора "Космос-2543" від нього в напрямку іншого російського супутника відокремився невеликий об'єкт. У США його називають "снарядом", але в Росії стверджують, що це був якийсь "малий космічний апарат", який перевіряв роботу іншого супутника на орбіті.

Цей випадок у США пов'язують з іншим, який стався у 2017 році. Тоді російський апарат здійснював маневри поблизу американського супутника. У США вважають, що в обох випадках Росія випробовувала протисупутникову зброю, і що це демонструє справжні наміри Росії щодо нерозміщення зброї в космосі.

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Автор: Марта Гичко