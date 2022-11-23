Космічна капсула NASA Orion продовжує успішний політ до Місяця.

Космічний корабель "Оріон" здійснив свій перший близький обліт Місяця, наблизившись на відстань 130 кілометрів до її поверхні. Під час маневру вдалося зробити знімок "заходу" Землі з боку невидимої сторони Місяця.

На знімку, опублікованому NASA, видно зворотну сторону Місяця і частину космічної капсули, а також крихітну блакитну кульку - нашу планету.

Запуск капсули до Місяця: що відомо

29 серпня 2022 року NASA планувала здійснити перший крок до повернення на місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році. Однак, через тічку водню в одному з двигунів в останній момент місія була перенесена орієнтовно на 2 вересня 2022 року.

Відео дня

16 листопада NASA запустило до Місяця космічний корабель "Оріон". Якщо місія завершиться успішно, то в наступний раз туди відправлять астронавтів. Востаннє програма Apollo виконала це завдання в 1969 році.

Пізніше стало відомо, корабель облетів Місяць і пройшов в межах 128 км, капсула з тестовими манекенами перебувала на зворотному боці Місяця.

Під час польоту "Оріон" запустив свій головний двигун в режимі "прольоту". Це встановило курс виходу на місячну орбіту. Там капсула проведе близько тижня, перш ніж спробувати приземлитися в Тихому океані 11 грудня.

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