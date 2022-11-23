Космічний корабель "Оріон" здійснив свій перший близький обліт Місяця, наблизившись на відстань 130 кілометрів до її поверхні. Під час маневру вдалося зробити знімок "заходу" Землі з боку невидимої сторони Місяця.
На знімку, опублікованому NASA, видно зворотну сторону Місяця і частину космічної капсули, а також крихітну блакитну кульку - нашу планету.
Запуск капсули до Місяця: що відомо
29 серпня 2022 року NASA планувала здійснити перший крок до повернення на місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році. Однак, через тічку водню в одному з двигунів в останній момент місія була перенесена орієнтовно на 2 вересня 2022 року.
16 листопада NASA запустило до Місяця космічний корабель "Оріон". Якщо місія завершиться успішно, то в наступний раз туди відправлять астронавтів. Востаннє програма Apollo виконала це завдання в 1969 році.
Пізніше стало відомо, корабель облетів Місяць і пройшов в межах 128 км, капсула з тестовими манекенами перебувала на зворотному боці Місяця.
Під час польоту "Оріон" запустив свій головний двигун в режимі "прольоту". Це встановило курс виходу на місячну орбіту. Там капсула проведе близько тижня, перш ніж спробувати приземлитися в Тихому океані 11 грудня.