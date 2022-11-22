Капсула проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж приземлиться в Тихому океані.

Космічна капсула NASA Orion успішно здійснила політ на Місяць вперше за 50 років.

Останній раз програма Apollo виконала це завдання в 1969 році, пише Bloomberg.

Зазначається, що корабель облетів Місяць і пройшов в межах 128 км, так як капсула з тестовими манекенами перебувала на зворотному боці Місяця.

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Диспетчери польотів у Х'юстоні через короткочасне відключення зв'язку не знали, чи успішний був запуск критичного двигуна, поки капсула не вийшла з-за Місяця.

Після цього бортові камери надіслали зображення Землі - блакитну крапку, оточену чорнотою.

Під час заходу на посадку капсула запустила свій головний двигун в режимі "прольоту". Це встановило курс виходу на місячну орбіту через чотири дні. Там капсула проведе близько тижня, перш ніж спробувати приземлитися в Тихому океані 11 грудня.

Запуск капсули на місяць

29 серпня 2022 року NASA планувала здійснити перший крок до повернення на місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році. Однак, через тічку водню в одному з двигунів в останній момент місія була перенесена орієнтовно на 2 вересня 2022 року.

16 листопада NASA запустило до Місяця космічний корабель "Оріон". Якщо місія завершиться успішно, то в наступний раз туди відправлять астронавтів

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