Якщо нинішній тестовий запуск пройде успішно, то наступного разу на Місяць відправлять астронавтів.

Космічне агентство NASA, після декількох переносів, все ж запустило до Місяця надважку ракету SLS разом з кораблем Orion і двома манекенами.

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді о 1:04 за місцевим часом (8: 04 за Києвом), а запуск транслювався в прямому ефірі на YouTube-каналі NASA.

Якщо нинішній тестовий запуск пройде успішно, то наступного разу на Місяць відправлять астронавтів. Вся місія займе 26 днів.

В рамках програми "Артеміда" США хочуть знову повернутися на Місяць через 53 роки після останньої місії і почати будівництво навколомісячної станції.

Дослідження Місяця людством

З середини 20 століття кілька держав почали боротьбу за підкорення Місяця, а найзапекліша боротьба розгорнулася між США і Радянським Союзом.

Дослідження супутника Землі з використанням космічних апаратів почалося у вересні 1959 року, коли радянська автоматична станції "Луна-2" здійснила жорстку посадку на поверхню Місяця. Одним з основних наукових досягнень місії було пряме вимірювання сонячного вітру.

У липні 1969 року відбулася перша висадка людини на Місяць – американський пілотований космічний корабель серії "Аполлон" успішно призеплився на його поверхню, а першою людиною, що ступила на місяць, став Ніл Армстронг. Також в місії брали участь американці Майкл Коллінз і Базз Олдрін. Саме з цього почалося вивчення Місяця з його поверхні.

Всього з 1969 по 1972 роки в рамках американської програми "Аполлон" було виконано 6 польотів з посадкою на Місяці. З цей час на поверхню супутника Землі висаджувалися 12 астронавтів з США.

З 1972 по 1976 роки на Місяць літали радянські та американські космічні апарати без членів екіпажу на борту. Нові дослідження Місяця почалися лише в 1990 році, коли в гонку вклинилася Японія.

Наразі кілька космічних держав мають плани з відновлення пілотованих польотів на Місяць і створення там місячних баз.

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