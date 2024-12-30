Ці дерева, схожі на сучасні пальми, були предками гігантських дерев, які колись сприяли утворенню вугілля.

Глобальний геопарк ЮНЕСКО "Англійської Рів'єри" Торбей оголосив про відкриття стародавніх скам 'янілостей дерев, що були попередниками пальм, що проливає більше світла на багату геологічну історію регіону і навіть переписує її.

Шматочки коренів і кори розкрили існування примітивних дерев, відомих як "лікопсиди", які росли в цьому регіоні 377 млн років тому, йдеться в повідомленні Торбея.

При висоті майже 4 м вони були дуже схожі на своїх сучасних нащадків, і вони навіть "брали участь в утворенні вугілля".

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Знахідка викликала хвилювання в науковому співтоваристві, дослідники передали скам'янілості дерев до Музею Торки для подальшого вивчення, оскільки вони містять безпрецедентні знання про доісторичне середовище Торбея і вказують на те, що воно могло мати дещо інакший вигляд, ніж вчені думали раніше.

Предок пальми був виявлений несподівано під час обстеження стану на ділянках особливого наукового інтересу. Доктор Кевін Пейдж, старший науковий співробітник Школи гірничої справи Камборна при Університеті Ексетера, виявив у породі неперевершений природний скарб із далекого минулого Землі.

Скам'янілості дерев являють собою приголомшливе розмаїття ландшафту Глобального геопарку ЮНЕСКО "Англійська Рів'єра". Крім того, вони відкривають вікно у світ того, який вигляд мав регіон 377 млн років тому.

"Ці скам'янілості неймовірно важливі, оскільки дають цінну інформацію про доісторичне середовище Торбея, включно з наявністю вулканічних островів, на яких ростуть дерева. Це може бути потенційно першою згадкою девонського пустельного острова з деревами, дійсно чудова знахідка", - прокоментував Пейдж.

"Наші породи девонського періоду надали лише докази морського середовища", - додала Мелані Бордер, координатор геопарку.

"Це відкриває для нас нову главу мінливих середовищ і умов і підкреслює важливість збереження і вивчення нашої природної спадщини", - підсумувала Бордер.

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