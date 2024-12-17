Вчених вразили знахідки, які вони побачили в гробниці.

На місці розкопок в Аль-Бахансі археологи виявили золоті язики, які, як вважають, допомагали померлим спілкуватися в загробному житті, і золоті нігті для захисту.

Під час спільних розкопок Університету Барселони та Інституту стародавнього Близького Сходу було виявлено кілька гробниць, прикрашених барвистими гравюрами і написами. Вони були наповнені муміями, скелетами, трунами, амулетами і багатьом іншим, пише Interesting Engineering.

Серед примітних новинок - це перші людські останки, перші тексти і ритуальні сцени богинь такого роду в регіоні Аль-Баханса.

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Однак сяючі золоті людські язики і нігті, знайдені з деякими муміями, є найяскравішими і такими, що викликають обговорення, артефактами, оскільки вони розкривають похоронні практики стародавніх єгиптян.

Місце Аль-Баханса привернуло археологічний інтерес, тому що стародавнє місто Оксірінх колись процвітало тут під час греко-римського періоду Єгипту.

Археологи розкопали прямокутний отвір, який вів до головної зали та трьох камер. Десятки мумій були нанизані пліч-о-пліч, що вказує на те, що це був цвинтар. Інший прохід привів археологів до інших камер. На стелі, зокрема, була чудова картина Богині, оточеної зірками.

Археологи виявили кімнату з чотирма вапняковими трунами, яка вже стала археологічним скарбом. Вони побачили "дуже тонкі пластинки надзвичайно блискучого золота" на обличчях деяких мумій.

Також були зображені Анубіс, Осіріс та Ісіда, що змушує археологів вважати, що ці сцени і тексти представляють власника цвинтаря і його сім'ю.

Інші новини про знахідки археологів

У Британії археологи знайшли докази жахливої історії насильства і жорстокості, яка руйнує мирний образ бронзового століття.

Останки щонайменше 37 осіб, включно з чоловіками, жінками та дітьми, свідчать про те, що їх було жорстоко вбито, розчленовано і, можливо, з'їдено їхніми ворогами.

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