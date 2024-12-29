Цей рідкісний меч, знайдений в одній з могил на нещодавно відкритому англосаксонському кладовищі, пропонує унікальний погляд на раннє Середньовіччя.

Археологи виявили елітний меч, що добре зберігся, на нещодавно відкритому англосаксонському кладовищі біля Кентербері. Ця рідкісна знахідка дає цінну інформацію про ранньосередньовічні похоронні обряди.

Цей неймовірно рідкісний меч, знайдений на "незвичайному англосаксонському цвинтарі", порівнюють зі знаменитими мечами з Дувру і Саттон-Ху, пише Interesting Engineering. Вчені описали його як вишукано виконаний меч із рунічним письмом на клинку.

Меч був витягнутий з однієї з 12 "гарно прикрашених" могил, які є лише кількома з 200 ще не досліджених на цьому місці. Могила і вишуканий меч пропонують експертам безпрецедентне вікно в раннє середньовічне минуле.

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Вчені розповіли, що меч, датований VI століттям, був знайдений на середньовічному кладовищі. Відкриття, яке приголомшило археологів, було мечем зі срібним і позолоченим руків'ям у напрочуд гарному стані. Він навіть зберіг сліди піхов зі шкіри та дерева і підкладки з хутра бобра.

Значне кільце, прикріплене до його навершя (ковпачок на кінці рукояті), може вказувати на клятву, дану королю. Усі свідчення вказують на те, що цей меч належав високопоставленій особі, яка померла між V і VI століттями.

Могила містила додаткові підказки про статус похованого мечника. Золотий кулон з написом у вигляді змії і дракона припускає, що він був похований з багатою сімейною реліквією.

Використовуючи мікроскоп, дослідники змогли вивчити меч у надзвичайних подробицях з 10-кратним збільшенням. Вони виявили на мечі лялечки, що вказує на те, що тіло не було поховано відразу. Це розкриває раніше невідому ранньосередньовічну практику поховання в V і VI століттях, можливо, схожу на "відкриту скриньку".

Інші новини про знахідки археологів

На початку грудня стало відомо, що данські археологи знайшли під будинком вождя залізної доби схованку з понад 100 одиницями зброї.

"Велика кількість зброї вражає, але найбільше заворожує те, як вона дає змогу зазирнути в суспільну структуру і повсякденне життя залізного віку. Ми раптово відчуваємо себе дуже близькими до людей, які жили тут 1500 років тому", - прокоментував археолог із Музеїв Вайле Еліас Вітте Томасен.

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