Vision AVTR не тільки дуже футуристично виглядає, але й має не менш вражаючу начинку.

Німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz розробила пристрій, що дозволяє управляти машиною за допомогою думок.

Про це повідомляє Techradar.

Розробка була представлена на прикладі футуристичного концепт-кара Vision AVTR на Мюнхенському автосалоні IAA Mobility 2021.

Пристрій BCI надівається на голову водія і після калібрування в режимі реального часу фіксує активність в його корі головного мозку.

Водночас із цим на приладовій панелі Vision AVTR підсвічуються точки, кожна з яких відповідає за певну функцію автомобіля. BCI визначає, на якій з точок фокусується людина, і активує пов'язану з нею функцію.

Читайте такожMercedes випустить електрокар із рекордним запасом ходуПри цьому не уточнюється, які саме функції електромобіля можна активувати "силою думки".

У Mercedes-Benz таке ноу-хау називають наступним кроком для спрощення взаємодії з машиною (першими двома були голосовий помічник і фірмова мультимедійна система Mbux Hyperscreen).

Вірогідно, BCI має стати в пригоді людям з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, що раніше цього року в Mercedes-Benz заявили про намір перейти до 2030 року виключно на випуск електромобілів. Вже з 2022 року компанії випустить електромобілі у всіх сегментах, в яких вона представлена.

Автор: Станислав Кожемякин