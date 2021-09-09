Німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz розробила пристрій, що дозволяє управляти машиною за допомогою думок.
Про це повідомляє Techradar.
Розробка була представлена на прикладі футуристичного концепт-кара Vision AVTR на Мюнхенському автосалоні IAA Mobility 2021.
Пристрій BCI надівається на голову водія і після калібрування в режимі реального часу фіксує активність в його корі головного мозку.
Водночас із цим на приладовій панелі Vision AVTR підсвічуються точки, кожна з яких відповідає за певну функцію автомобіля. BCI визначає, на якій з точок фокусується людина, і активує пов'язану з нею функцію.
Читайте такожMercedes випустить електрокар із рекордним запасом ходуПри цьому не уточнюється, які саме функції електромобіля можна активувати "силою думки".
У Mercedes-Benz таке ноу-хау називають наступним кроком для спрощення взаємодії з машиною (першими двома були голосовий помічник і фірмова мультимедійна система Mbux Hyperscreen).
Вірогідно, BCI має стати в пригоді людям з обмеженими можливостями.
Нагадаємо, що раніше цього року в Mercedes-Benz заявили про намір перейти до 2030 року виключно на випуск електромобілів. Вже з 2022 року компанії випустить електромобілі у всіх сегментах, в яких вона представлена.