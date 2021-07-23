Вже з 2022 року Mercedes матиме електромобілі у всіх сегментах, в яких представлена компанія.

Німецька компанія з виробництва автомобілів Mercedes-Benz, яка входить в концерн Daimler планує до 2030 року перейти виключно на випуск електромобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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У компанії відзначили, що це відбудеться на тих ринках, де для цього будуть створені відповідні умови.

Відзначається, що з 2025 року всі нові моделі будуть працювати на електриці.

Разом з тим, в період з 2025 по 2030 роки компанія продовжить випускатися старі моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Також в компанії повідомили, що вже з 2022 року Mercedes матиме електромобілі у всіх сегментах, в яких представлена компанія.

Як сказано в повідомленні, компанія у 2022-2030 роках планує інвестувати понад 40 млрд євро у виробництво електрокарів.

Mercedes-Benz: що необхідно знати

Mercedes-Benz - німецька торгова марка транспортних засобів і назва ряду компаній-автовиробників, що належать автобудівному концерну Daimler AG. Компанія спеціалізується на виробництві легкових автомобілів преміум-класу, вантажівок, автобусів та інших транспортних засобів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Штутгарті (Німеччина).

Електромобілі в Україні:

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі 2021 року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або ВМД. Не увійшли в статистику перереєстрації та тимчасові реєстрації.

Продаж автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-травні 2021 року, порівняно аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 12% – до понад 3 тис. одиниць.

Автор: Павло Степанець