Від «класичних» представницьких автомобілів Mercedes-Benz EQS відрізняється пропорціями кузова.

Компанія Mercedes-Benz представила альтернативу седану S-Class – електромобіль EQS.

Про це повідомляє Autogeek.

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Mercedes-Benz представив «перший представницький електромобіль у світі» – електричний флагманський седан EQS. Повністю розроблений «з нуля» електромобіль порівняний розміром з традиційним S-Class Long W223.

В основі моделі лежить електрична модульна платформа EVA (Electric Vehicle Architecture), що дозволяє встановлювати агрегати різної потужності.

На старті запропонують дві модифікації – EQS450 і EQS580. Перша – заднеприводна з електродвигуном віддачею 329 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Друга – повнопривідна з двома моторами сукупної віддачею 516 к.с. і 828 Нм. Батарея в обох випадках ємністю 107,8 кВт • год. Запас ходу – до 770 км.

Mercedes-Benz EQS обладнано повнокерованим шасі – колеса передньої та задньої осей повертаються у протилежних напрямках.

Споряджена маса EQS450 – 2480 кг, EQS580 – 2585 кг. Час прискорення з місця до 100 км/год – 6,2 і 4,3 секунди відповідно. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 210 км/год.

Від «класичних» представницьких автомобілів Mercedes-Benz EQS відрізняється пропорціями кузова. У електроседана короткий капот, довга кабіна і похила задня частина.

Зовні серійний автомобіль повністю повторює однойменний концепт 2019 року, дебютувавший на автосалоні у Франкфурті. Від шоу-кара йому дісталися навіть висувні дверні ручки, що автоматично висуваються при наближенні водія.

Габаритна довжина серійного EQS – 5216 мм, ширина – 1926 мм, висота – 1512 мм. Розмір колісної бази – 3210 мм. Об’єм багажного відділення – 610 літрів, при складених спинках задніх сидінь 1770 літрів. За заявою виробника, EQS може похвалитися найнижчим серед серійних легкових автомобілів коефіцієнтом опору Cx – 0,20.

Основним елементом інтер’єру Mercedes-Benz EQS став новий мультимедійний комплекс MBUX Hyperscreen. Під склом шириною 141 см встановлені три дисплеї: 12,3-дюймова панель приладів, 17-дюймовий центральний сенсорний екран і 12,3-дюймовий сенсорний екран розважальної системи переднього пасажира.

Працює комплекс на 9-ядерному процесорі та має 24 Гб оперативної пам’яті. Центральний і пасажирський дисплеї відповідають на натискання віртуальних кнопок легкою вібрацією. Також в стандартне оснащення седана увійшла аудіосистема преміум-класу Burmester з 15 динаміками потужністю 710 Вт.

Коли новинка з'явиться у продажу

Серійне виробництво електроседана налагоджено на заводі Mercedes-Benz в Зиндельфингені. У Європі продажі EQS стартують до кінця літа. Мінімальний цінник – 110 тисяч доларів.

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Автор: Олена Коваленко