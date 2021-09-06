Виставка отримала офіційну назву IAA Mobility 2021 і триватиме до 12 вересня.

Сьогодні, 6 вересня, офіційно відкрився автосалон в Мюнхені.

Про це повідомляє Autocentre.ua.

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Виставка отримала офіційну назву IAA Mobility 2021 і триватиме до 12 вересня.

IAA 2021-одне з найважливіших заходів в Європі та перший великий автосалон у 2021 році.

Хто не приїде:

Концерн Stellantis відмовився привозити свої новинки на виставку.

Будуть відсутні стенди Toyota.

Хто підтвердив участь:

Найбільш масштабно буде представлена продукція Volkswagen Group. На виставці покажуть моделі Audi, Cupra, Porsche і Volkswagen.

Audi представить концепт Grand Sphere, а VW презентує шоу-кар ID.2 (або ID.1). Також будуть показані ID.5 GTX, Taigo і Новий Поло.

BMW привезе на виставку оновлені X3 і X4, нове купе 2-Series, а також водневий iX5 Hydrogen.

MINI продемонструє концепт Vision Urbanaut. На стенді Mercedes виставлять електричні EQE та EQS. Їх доповнить концепт електрокроссовера преміального суббренда Maybach.

Перенесення автосалону:

З 2020 року захід було перенесено з Франкфурта до Мюнхена у зв'язку з протестами активістів. Цього року організатори IAA також зіткнулися з ризиком скасування шоу, а Захід планувалося зірвати під гаслом "#blockIAA — позбавляйте сили автомобільні компанії, захищайте Клімат".

Автор: Олена Коваленко