Хімічну сполуку було виявлено на віддаленій планеті.

Науковці вперше знайшли сліди сірководню на віддаленій планеті HD 189733b, тобто газу, який раніше зустрічали лише в межах Сонячної системи, пише CNN.

Таке відкриття дослідники зробили завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба. Під час дослідження атмосфери планети в інфрачервоному світлі вчені побачили сірководень, який хоч і очікувано існує на гігантських газових екзопланетах, але досі був невловимим поза межами Сонячної системи.

Крім того, автори дослідження, яке опубліковано в Nature, виявили на HD 189733b воду, вуглекислий і чадний гази.

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"Сірководень є одним з основних резервуарів сірки в планетарних атмосферах. Висока точність і інфрачервоні можливості (телескопа Джейммса Вебба - УНІАН) дозволяють нам вперше виявити сірководень на екзопланетах, що відкриває нове спектральне вікно для вивчення хімії сірки в атмосфері екзопланет. Це допомагає нам зрозуміти, з чого складаються екзопланети і як вони виникли", – зауважив провідний автор дослідження, астрофізик з Університету Джона Гопкінса Гуанвей Фу.

Варто зазначити, що сірководень це сполука з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Завдяки цьому відкриттю, дослідники побачили існування важливого елементу більш складних сполук - сірки на екзопланеті, а саме вуглецю, азоту, кисню та фосфату.

Щодо планети HD 189733b, то її вперше було виявлено у 2005 році, а пізніше вона отримала статус газового гіганта, за хімічним складом схожого до Юпітера, проте зі значно вищими температурами. Така планета знаходиться за 64 світлових роки від Землі, тому відносна близькість зробила її однією з найбільш вивчених.

Космос - останні новини

Як писав УНІАН, двоє астронавтів NASA вже понад місяць перебувають у космосі, адже виникли проблеми з їхнім космічним кораблем.

"Силова установка космічного корабля несправна, і саме тому він відштовхує капсулу від МКС і позиціонує себе для занурення в атмосферу Землі. За словами керівника комерційного екіпажу НАСА Стіва Стіча, багато двигунів Starliner перегрілися під час запуску, а витоки гелію, який використовується для створення тиску в двигунах, пов'язані з тим, як часто вони використовуються", - повідомили у Sky News.

Також повідомлялось, що ракета Ariane 6 здійснила свій перший політ. Вона стартувала з космодрому Куру, який знаходиться во Французькій Гвіані.

"Це повертає Європу в космос", - запевнив генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер.

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