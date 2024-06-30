На деяких планетах метеоритне бомбардування ніколи не припиняється.

Новий аналіз даних, зібраних сейсмометром на Марсі, показав, що метеорити врізаються в Червону планету набагато частіше, ніж коли-небудь думали вчені.

Схоже, що Марс переживає абсолютну катастрофу, припускають учені, ґрунтуючись на кількості поштовхів, пов'язаних з ударами, виявленими модулем Mars InSight за час його експлуатації, пише Sciencealert.

Група вчених підрахувала, що Марс майже щодня зазнає ударів каміння розміром із баскетбольний м'яч, що врізається в його поверхню.

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"Результати, зіставлені з орбітальними зображеннями, показують, що сейсмологія є чудовим інструментом для вимірювання швидкості ударів", - прокоментувала вчений-планетолог Жеральдін Зенхаузерн з ETH Zurich у Швейцарії.

Вона зазначила, що Mars InSight за чотири роки своєї місії зі спостереження за надрами Марса, зробив революцію в нашому розумінні Червоної планети. "Раніше ми думали, що Марс досить нудний усередині; InSight виявив ціле багатство тектонічної та магматичної активності, яка раніше вислизала від нашої уваги, а також розкрив внутрішній склад планети", - розповіла фахівець.

Ще одним важливим моментом, який виявила чутлива лабораторія, були слабкі удари каміння, що врізається в марсіанську кору. Це дало вченим новий інструмент для оцінки швидкості зіткнень із Марсом, що, своєю чергою, може допомогти уточнити розуміння геологічної історії планети.

Швидкість утворення кратерів на поверхні планети може допомогти оцінити її вік. Вважається, що поверхні з великою кількістю кратерів старші; а ті, у кого їх менше, відповідно молодші. "Якщо ми знаємо швидкість появи цих кратерів, ми можемо визначити, скільки років цій поверхні", - зазначила вчена.

"Використовуючи сейсмічні дані, щоб краще зрозуміти, як часто метеорити падають на Марс і як ці удари змінюють його поверхню, ми можемо почати збирати докупи часову шкалу геологічної історії та еволюції Червоної планети", - наголосила одна з провідних авторів Наталія Войчицька.

"Можна думати про це як про своєрідний "космічний годинник", який допоможе нам датувати поверхні Марса і, можливо, надалі, інші планети Сонячної системи", - сказала вона.

У Марса є атмосфера, але вона більш ніж у 100 разів тонша за земну. Це означає, що Марс не має такого ж захисту від зіткнень; каміння може падати з космосу практично безперешкодно.

Крім того, Марс розташований дуже близько до поясу астероїдів між його орбітою та орбітою Юпітера, тож поблизу є багато каміння, що сприяє високій частоті зіткнень.

Попередні оцінки швидкості зіткнення з Марсом ґрунтувалися на супутникових зображеннях. Супутники на орбіті Марса постійно фотографують поверхню Марса, фіксуючи появу нових кратерів. Це недосконалий спосіб підрахунку ударів сам по собі, але до появи InSight це був найкращий доступний варіант.

"Хоча нові кратери найкраще можна побачити на рівній і запорошеній місцевості, де вони справді виділяються, цей тип місцевості вкриває менше половини поверхні Марса. Однак чутливий сейсмометр InSight міг почути кожен удар у межах досяжності посадкових модулів", - розповіла Зенхойзерн.

Загалом, завдяки даним InSight вчені порахували, що щороку на Марсі відбувається від 280 до 360 ударів, унаслідок яких утворюється кратер більше ніж 8 м - раз на день, а кратери діаметром понад 30 м з'являються приблизно раз на місяць.

Це не тільки важливо для розуміння історії Марса, але також надає цінну інформацію, яка допоможе підготуватися до дослідження Червоної планети людиною.

"Це перша у своєму роді робота, в якій на основі сейсмологічних даних визначається, як часто метеорити вдаряються об поверхню Марса - що було метою місії першого рівня місії Mars InSight. Такі дані враховуються при плануванні майбутніх місій на Марс", - сказав сейсмолог і геодинамік Доменіко Джардіні з ETH Zurich.

Інші новини про Марс

Астрономи знайшли на Марсі таємничу діру. Вона може бути пов'язана з підземними печерами і може стати ключем до колонізації Марса.

"Ями можуть відображати геологічно недавню тектонічну або вулканічну активність. Будь-які пов'язані з ними печери можуть стати об'єктами для майбутніх роботизованих досліджень", - пояснили дослідники з Університету Арізони, які проаналізували знімки.

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