Ariane 6 має замінити ракету-носій Ariane 5, яку використовували для космічних запусків з 1996 по 2023 роки.

У четвер, 9 липня, Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Arianspace здійснили вдалий перший запуск ракети нового покоління Ariane 6. Вона стартувала з космодрому Куру, який знаходиться во Французькій Гвіані. Про це повідомило ESA.

"Це повертає Європу в космос", – заявив Йозеф Ашбахер, генеральний директор Європейського космічного агентства.

Варто зазначити, що європейці чекали на запуск Ariane 6 досить довго. Розробку носія почали у 2014-му, а її перший політ спочатку планували на 2020 рік. Однак терміни змістили через технічні труднощі та пандемію Covid-19.

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Передбачається, що Ariane 6 замінить носій Ariane 5, який використовували з 1996 по 2023 роки. Нову ракету планують будувати в двох модифікаціях: легка версія Ariane 62 з двома твердопаливними бічними прискорювачами і більш важка Ariane 64, яка має чотири прискорювача.

Перша може вивести на низьку опорну орбіту до 10,35 т навантаження, а друга – до 21,6 т. Передбачається, що ракета буде дешевшою за свого попередника. Втім, експерти все одно сумніваються в економічності носія через те, що на відміну від Falcon 9 він не є багаторазовим.

Конкуренція на ринку запусків збільшиться

Зараз компанія SpaceX розробляє повністю багаторазову космічну систему Starship, яка може змінити ринок космічних запусків завдяки високим показникам економічності. Нещодавно компанії Маска вдалося успішно приводнити прискорювач нової системи.

Також нагадаємо, що у червні надважка ракета Falcon Heavy від SpaceX здійснила свій ювілейний політ. Передбачається, що в майбутньому її також замінить Starship.

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