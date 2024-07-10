Відомо, що дослідники мали пробути у космосі лише 8 днів.

Двоє астронавтів, які "застрягли" на Міжнародній космічній станції (МКС) понад місяць тому, вперше поспілкувалися з журналістами сьогодні, 10 липня, повідомляє Sky News.

Командир Баррі "Бутч" Вілмор і пілот Суніта "Суні" Вільямс стартували 5 червня під час першої місії корабля Starliner на орбіту з астронавтами. Після цього вони мали залишатися на орбіті впродовж восьми днів.

Проте у корабля Boeing Starliner виникли проблеми, тому його повернення на Землю неодноразово відкладалося. Крім того, під час тривалого перебування на МКС астронавти були змушені ховатися у космічному кораблі, адже поблизу вибухнув російський супутник.

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Проте якби їм знадобилася евакуація, то їхній корабель, ймовірно, не зміг би відірватися від космічної станції.

"Силова установка космічного корабля несправна, і саме тому він відштовхує капсулу від МКС і позиціонує себе для занурення в атмосферу Землі. За словами керівника комерційного екіпажу НАСА Стіва Стіча, багато двигунів Starliner перегрілися під час запуску, а витоки гелію, який використовується для створення тиску в двигунах, пов'язані з тим, як часто вони використовуються", - йдеться у матеріалі.

Водночас компанія Boeing запевняє, що астронавти "не застрягли" та зазначає, що "немає ніякого підвищеного ризику, коли ми вирішимо повернути Суні і Бутча на Землю".

Відомо, що Starliner може провести 45 днів у стикуванні з МКС, або до 72 днів у разі необхідності, покладаючись на резервні системи.

Своєю чергою якщо астронавти не зможуть повернутися на Землю, то в них буде можливість скористатися послугами інших екіпажів, які знаходяться на МКС.

Керівник програми комерційних екіпажів Boeing Марк Наппі зауважив, що Бутч і Суні не перебувають у "жодній небезпеці" і навіть не дуже "застрягли" за стандартами космічних станцій.

"Проблеми Starliner виникли після років затримок і невдалих запусків. У 2014 році NASA попросило SpaceX і Boeing розробити комерційні капсули для екіпажу, але в той час, як SpaceX успішно почала доставляти астронавтів у 2020 році, ця подорож була першим запуском екіпажу для Boeing. Вважається, що збитки Boeing від програми Starliner становлять близько 1,5 млрд доларів (1,2 млрд фунтів стерлінгів)", - пояснили у Sky News.

Космос - останні новини

Як писав УНІАН, 9 липня Європейське космічне агентство запустило нову ракету-носій важкого класу Ariane 6. Її проліт можна було помітити у різних областях України. Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон назвав запуск ракети джерелом гордості для країни та Європи.

Також дослідники з'ясували, що Чумацький Шлях може бути більшим, ніж вважалося раніше. За словами астрономів, опуклість у центрі нашої галактики менш щільно заповнена зірками, ніж вони очікували.

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