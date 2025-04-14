Нове дослідження показало значні зміни в глобальному циклі кисню в прісній воді.

Річки, струмки, озера та водосховища життєво важливі для життя на Землі і їм, як і людям, потрібен кисень для функціонування.

Але нове дослідження, проведене вченими Утрехтського університету, показало, що за останні 100 років кількість кисню в прісних водоймах сильно скоротилася, пише Scitechdaily. Вчені вказали, що спосіб виробництва і використання кисню в прісноводних системах різко змінився з 1900 року, в основному через діяльність людини.

У дослідженні пояснюється, що кисень не тільки необхідний для водного життя, він також відіграє ключову роль у циклах поживних речовин, таких як вуглець і азот. Коли рівень кисню падає занадто низько (стан, відомий як гіпоксія) екосистеми починають розпадатися. Риба гине, харчові ланцюги руйнуються, якість води погіршується, і ці наслідки вже відчуваються по всьому світу.

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Видання зазначило, що це дослідження чітко показує: те, що відбувається з озерами та річками - це не локальна проблема, а глобальна криза, спричинена діяльністю людини.

Група дослідників на чолі з вченими-геологами з Утрехта Джунджі Вангом і Джеком Мідделбургом уперше розробила глобальну модель, що описує весь кисневий цикл внутрішніх вод по всьому світу. "За допомогою цієї моделі ми пропонуємо максимально повне розуміння цього циклу у великих масштабах, щоб можна було побачити виникнення проблем, пов'язаних із киснем, дізнатися причини і, сподіваюся, вчасно втрутитися", - прокоментував Мідделбург.

Група виявила, що глобальний "оборот кисню", тобто, скільки кисню виробляється і споживається, збільшився. Але ось у чому підступ: ці води споживають більше кисню, ніж виробляють, що робить їх зростаючим поглиначем атмосферного кисню.

"Більше сільського господарства, більше стічних вод, більше гребель і тепліший клімат - усе це змінює те, як функціонують наші прісноводні екосистеми", - пояснив причини, чому так відбувається, учений Цзюньцзе Ван.

З великою кількістю поживних речовин, що надходять до річок, озер і водосховищ, водорості ростуть швидше, але коли вони вмирають і розкладаються, вони споживають величезну кількість кисню.

"Ми виявили, що основні причини криються в цій прямій діяльності людини. По-перше, виявляється, що надходження поживних речовин, наприклад, через надмірне удобрення, є основним фактором цього прискорення. По-друге, більш тривалий час подорожі прісної води до моря через будівництво гребель і водосховищ виявився не менш важливим", - додав Мідделбург.

Водночас підвищення температури робить кисень менш розчинним у воді, повільніше переміщується по вертикалі через товщу води і прискорює процеси, які спалюють його ще швидше. "Досі в науковій літературі існував консенсус про те, що підвищення температури насамперед спричиняє це прискорення. Але наша модель показує, що потепління вносить лише близько 10-20% внеску в це явище", - повідомив Цзюньцзе Ван.

Це дослідження показало, що сучасний кисневий цикл у внутрішніх водах виглядає зовсім не так, як на початку 1900-х років. "Хоча ці води покривають лише малу частину поверхні Землі, тепер вони щорічно видаляють з атмосфери майже мільярд тонн кисню - загалом половину того, що весь океан викидає назад", - порівняв Мідделбург.

"Ми більше не можемо ігнорувати внутрішні води в глобальному кліматі та кисневому балансі. Вони змінюються швидше, ніж ми думали, і вони є найважливішими частинами головоломки системи Землі", - підсумував Цзюньцзе Ван.

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11 квітня стало відомо, що глобальне потепління загрожує життю однієї з наймиліших істот на Землі. Природне середовище, в якому мешкають ці істоти, зазнає дедалі більш руйнівного впливу змін клімату.

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