Ендемік Каспійського моря може не дожити до кінця століття.

Глобальне потепління, спричинене людиною, загрожує існуванню одній із наймиліших істот у світі. Природне середовище, в якому живуть ці істоти, зазнає усі більш руйнівного впливу зміни клімату, пише Independent.

Каспійський тюлень — єдиний морський ссавець, який зустрічається в Каспійському морі. Зараз дослідники кажуть, що рівень води в найбільшій у світі водоймі, що не має виходу до моря, знижується в міру підвищення температури.

У новому дослідженні, яке публікує науковий журнал Nature Communications Earth & Environment, вчені попереджають про загрозу зниження рівня води в цьому морі на 20 метрів до 2100 року. Це своєю чергою матиме значні наслідки для біорізноманіття, особливо для прибережного життя, попереджають дослідники.

Відео дня

Крім тюленів, в Каспійському морі живуть сотні видів риб і безхребетних. Серед них шість видів осетрових, і очікується, що зниження рівня води обмежить їх доступ до нерестових річок. Для каспійських тюленів це також означає суттєве скорочення ареалу розмноження, для чого їм потрібні широкі поля зимової криги. Зниження рівня води всього на 5 метрів означатиме скорочення на 81% площі крижаних полів, зосереджених в північній частині моря.

За оцінками, сьогодні в Каспійському морі живуть від 75 000 до 270 000 тюленів. На початку 20 століття їхня чисельність оцінювалося у близько одного мільйона. У 2008 році Міжнародний союз охорони природи включив каспійського тюленя до списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

Каспійське море і так знаходиться під загрозою забруднення, надмірного вилову риби та інвазивних видів. А зниження рівня моря зробить недоступними всі ділянки суші, де зараз живуть тюлені. Крім того, в такому випадку море відступить майже від усіх ділянок, які сьогодні є морськими заповідниками.

Інші новини про екологію

Як писав УНІАН, посеред Сибіру відкрилися "Ворота до пекла", від яких походить цілком реальна небезпека для людства. І справа не у потойбічних силах, а у проблемах клімату.

Також ми розповідали, що із чорнобильськими собаками відбулися істотні генетичні зміни, пояснити які вчені наразі не можуть. Очевидна версія із впливом радіації не знайшла свого підтвердження.

Вас також можуть зацікавити новини: