Апарату вдалося зняти, як пилові дияволи "пожирають" один одного. Це явище розкриває нові секрети атмосфери Марса.

Марсохід NASA Perseverance записав рідкісну і захоплюючу сцену на Червоній планеті: великий пиловий диявол поглинув того, що менший.

Відео було записано, коли Perseverance їхав західним краєм кратера Джезеро, пише Eearth. Зазначається, що навігаційна камера марсохода зробила серію знімків з відстані близько 1 км і створила коротке відео з них. На кадрах зображена зустріч кількох пилових дияволів.

Один із них, завширшки близько 65 м, пронісся над іншим, меншим, завширшки всього 5 метрів. На задньому плані два інших диявола кружляють над марсіанським ландшафтом.

Відео дня

"Ці кружляючі міні-торнадо не тільки приголомшують, вони також мають вирішальне значення для з'ясування того, як поводиться марсіанська погода", - зазначило видання.

"Конвективні вихори - також відомі як пилові дияволи - можуть бути досить диявольськими. Ці міні-смерчі бродять поверхнею Марса, збираючи пил дорогою і знижуючи видимість. Якщо два пилових диявола зустрінуться, вони можуть або знищити один одного, або злитися, і сильніший поглине слабшого", - розповів учений місії Perseverance Марк Леммон.

Видання зазначило, що незважаючи на непередбачуваність, пилові вихори є звичайним явищем на Марсі, особливо навколо кратера Джезеро. Вони допомагають формувати марсіанську погоду і є ключовим фактором у розподілі пилу по планеті.

Пилові вихори виникають, коли тепле повітря біля поверхні піднімається через більш холодне повітря вище. Цей горизонтальний рух повітря починає обертатися, і як тільки рух стає вертикальним, стовп посилюється. Пил втягується в повітря, що обертається, і пиловий вихор оживає.

"Пилові дияволи відіграють важливу роль у погодних умовах на Марсі", - сказала Кеті Стек Морган, науковий співробітник проекту марсохода Perseverance.

Місія марсохода Perseverance

З моменту посадки 2021 року марсохід зняв кілька пелевих дияволів, включно з особливо вражаючою сценою 27 вересня 2021 року. Того дня скупчення пилових дияволів танцювало по дну кратера, і мікрофон SuperCam Perseverance навіть записав моторошний звук одного з них.

Вчені не можуть передбачити, де або коли сформуються пилові дияволи. Тому Perseverance часто патрулює горизонт, сподіваючись зафільмувати хоч одного з них.

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