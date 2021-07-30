У туристичних провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла розповсюдились лісові пожежі у зв'язку з аномально високими температурами повітря.

Міністерство закордонних справ (МЗС) закликає українських громадян утриматись від відвідування охоплених пожежею регіонів на Середземноморському узбережжі Туреччини.

Як йдеться у рекомендаціях МЗС, 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Зазначається, що до боротьби з пожежами залучені всі наявні протипожежні ресурси Туреччини.

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"Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо. З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів", - наголосили дипломати.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС радить звертатися на "гарячі лінії" консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Пожежа в Туреччині

Україна направляє до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж.

Станом на 29 липня інформації про постраждалих українців від пожеж на півдні Туреччини не було.

Станом на 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч з готелями у провінції Анталія. Осередки загоряння знаходяться приблизно за 70 км від міста Анталія, за 20 км від зони готелів у районі Манавгат та в районі Аксекі за 50 км від узбережжя.

Водночас протягом 29 липня виникли нові пожежі неподалік Мармаріса (район Армуталан) та Бодрума (район Гюверджінлік, провінція Мугла).

При цьому у Бодрумі в безпосередній близькості до готелів пожежу взято під контроль.

Автор: Віталій Саєнко