Країну охопили лісові пожежі, які вже забрали життя кількох людей.

На курортах Туреччині через масштабні пожежі закрили дороги, а туристам радять залишатися в готелях, якщо вони у цей день не вилітають додому.

Про це розповіла "Громадському радіо" туристка Олеся Павлинська. Вона відпочивала на південному заході країни.

"Пожежу і дим ми зауважили після обіду, здавалось, що все швидко загасили. Але згодом усе розгорілося знову з іншого боку. Вогонь охопив дорогу, якою ми мали їхати до аеропорту, сьогодні [29 липня] у нас плановий виліт. У результаті нас до Мармариса повезли катером, а звідти до аеропорту вже автобусом", - розповіла вона.

Гіди, за її словами, намагаються не створювати паніку серед людей у зв'язку з неможливістю вивезти одразу всіх туристів.

На своїй сторінці у Facebook українка поділилася моторошними кадрами, на яких видно, як вогонь підбирається до туристичної інфраструктури Туреччини.

"Цьогорічна Туреччина залишить незабутні враження", - пише вона.

Пожежі в Туреччині: що відомо

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі поблизу популярних серед українців курортів, зокрема - в Бодрумі, Мармарисі, Анталії і Сіде. Також пожежа дісталася міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

На цей час стихія забрала життя трьох людей, ще 122 постраждали. Причини виникнення пожеж поки не відомі. Допускається, що це могло статися через спекотну погоду - температура повітря в районі Анталії та Сіде зараз сягає 40 градусів.

Автор: Юрій Годован