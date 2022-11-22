Проект Solaris покликаний закласти основу для практичного плану зі створення космічної системи виробництва відновлюваної енергії.

Цього тижня Європейське космічне агентство (ЄКА) схвалить трирічне дослідження перспектив використання величезних сонячних ферм у космосі для вироблення та ефективної передачі електроенергії на Землю.

Ідея полягає в створенні на орбіті гігантських комплексів, кожен з яких зможе виробляти стільки ж енергії, скільки середня електростанція, пише Бі-бі-сі.

Хоча кілька організацій та інших космічних агентств вже розглядали подібну ідею, проект Solaris покликаний закласти основу для практичного плану зі створення космічної системи виробництва відновлюваної енергії.

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Ця програма є однією з кількох, які будуть розглядатися на раді ЄКА, яка збирається раз на три роки. Рада визначить бюджет для наступного етапу планів агентства з дослідження космосу, моніторингу навколишнього середовища та зв'язку.

Йозеф Ашбахер, генеральний директор ЄКА, сказав, що вважає, що сонячна енергія з космосу може бути величезною допомогою у вирішенні проблеми дефіциту енергії в майбутньому.

"Нам необхідно перейти до вуглецево-нейтральної економіки і, отже, змінити спосіб виробництва енергії і значно скоротити частку викопного палива у виробництві енергії, - сказав він. - Якщо це можна зробити з космосу, і це велике "якщо", оскільки цієї стадії ми поки не досягли, це було б прекрасно, тому що вирішило б безліч проблем".

У космосі енергію Сонця можна добувати набагато ефективніше - воно світить весь час і його промені не розсіюються атмосферою. Ця ідея крутиться в умах вже понад півстоліття, але до сих пір її реалізація представлялася надмірно дорогою і складною. Можливо, зараз ситуація змінилася.

Переломним моментом стало різке зниження вартості космічних запусків завдяки багаторазовим ракетам та іншим інноваціям, розробленим у приватному секторі. Крім того, були досягнуті успіхи в роботизованому будівництві об'єктів в космосі, а також з'явилися нові технології бездротової передачі електроенергії з космосу на Землю.

EКА збирає кошти на дослідницьку програму під назвою Solaris, щоб з'ясувати, чи зробили ці нові розробки сонячну енергію в космосі достатньо надійною та дешевою, щоб стати економічно вигідною.

"Ідея космічної сонячної енергетики більше не лежить у сфері наукової фантастики", - зазначив доктор Санджай Вігендран з ЄКА, який очолює ініціативу Solaris. - Потенціал у неї є, і перш ніж приймати рішення про спробу побудувати щось в космосі, нам потрібно зрозуміти, як це зробити з точки зору технології".

Основне завдання програми Solaris - зрозуміти, як можна передавати сонячну енергію з космосу в електричні мережі на Землі. Просто дуже довгий кабель тут, зрозуміло, не підійде: енергію доведеться передавати бездротовим способом, використовуючи мікрохвильові промені.

Команда Solaris вже зуміла показати, що безпечна і ефективна бездротова передача електроенергії в принципі можлива.

У вересні під час демонстрації в компанії Airbus в Мюнхені інженерам вдалося перекачати 2 кВт енергії, отриманої від сонячних батарей, по бездротовому зв'язку на колектори, розташовані на відстані більше 30 м.

Передача гігават енергії на тисячі кілометрів буде великим стрибком вперед, але, за словами Жана Домініка Косте з аерокосмічного підрозділу Airbus, цього можна досягти поступово, невеликими кроками.

"Наша команда вчених не знайшла ніяких технічних перешкод, які завадили б нам отримувати сонячну енергію з космосу", - сказав він.

Доктор Рей Сімпкін, головний науковий співробітник компанії Emrod, яка розробила систему бездротової передачі енергії, вважає, що технологія безпечна.

"Нічого не згорить, - сказав він в інтерв'ю Бі-бі-сі. - Енергія розподіляється на такій великій площі, що навіть при піковій інтенсивності в центрі променя вона не буде становити небезпеки для тварин або людей".

США, Китай і Японія також просунулися в гонці з розробки космічної сонячної енергетики, і очікується, що найближчим часом вони оголосять про власні плани.

Вивчення космосу

29 серпня 2022 року NASA планувала здійснити перший крок до повернення на місяць вперше після ери "Аполлона" в 1972 році. Однак, через витік водню в одному з двигунів в останній момент місія була перенесена орієнтовно на 2 вересня 2022 року.

16 листопада NASA запустило до Місяця космічний корабель "Оріон". Якщо місія завершиться успішно, то наступного разу туди відправлять астронавтів.

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