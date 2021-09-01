Розробники пояснили, що не можна "приготувати омлет, не розбивши яєць", і залишились задоволеними.

Німецька компанія Rocket Factory Augsburg провела випробування своєї ракети RFA One. В ході тесту прототип першого ступеня пройшов кріогенні випробування під тиском і вибухнув.

Як повідомляє Nsaspaceflight, компанія показала відео випробувань з вибухом. Прототип заправили кріогенним азотом і піддавали тиску, щоб з'ясувати, яке навантаження може витримати конструкція.

У самій RFA пояснили, що не можна "приготувати омлет, не розбивши яєць", і вважають випробування успішними. Прототип показав достатній запас міцності.

Перший повноцінний пуск RFA One намічений на кінець 2022 року. Компанія прагне створити економічну ракету для відправки в космос невеликих вантажів. Перша ступінь має бути багаторазовою, в ній реалізована парашутна схема посадки.

— Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 27, 2021

Раніше китайська аерокосмічна компанія Deep Blue Aerospace провела тестовий пуск прототипу ступені ракети Nebula-M. апарат піднявся на висоту близько 10 метрів, а потім здійснив м'яку посадку.

На сьогодні комерційне використання ракет з багаторазовими ступенями освоїла лише компанія SpaceX Ілона Маска. Її ракети Falcon вже кілька років використовуються для доставки вантажів на орбіту.

SpaceX використовує свої ракети для створення власної супутникової мережі Starlink, а також розробляє важку ракету Starship для освоєння далекого космосу.

Автор: Дмитро Захаров