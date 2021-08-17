Pleiades Neo - супутники дистанційного зондування Землі, призначені для комерційного і оборонного використання.

Європейська ракета-носій легкого класу Vega, яка обладнана двигунами українського виробництва, вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі Pléiades Neo-4 та ще чотири малих апарати: SunStorm, RadCube, LEDSAT і BRO-4.

Як повідомляється на сайті Європейського космічного агентства, ракета стартувала з космодрому у Французькій Гвіані 17 серпня о 4:47 за київським часом.

Супутник Pléiades Neo-4, який важить 922 кілограми, був доставлений на сонячно-синхронну орбіту через 55 хвилин після старту ракети. Апарат належить компанії Airbus Defence and Space.

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Це другий такий супутник, який був доставлений на орбіту. Перший (Pléiades Neo-3) відправився на орбіту у квітні цього року. Усього планується використання чотирьох апаратів. Супутник здатен робити знімки поверхні Землі з роздільною здатністю до 30 см на піксель.

Отримані дані будуть використовуватися для моніторингу наслідків зміни клімату, для картографування в оборонній сфері, а також він надає можливості реагування на надзвичайні ситуації майже в режимі реального часу.

Ще один апарат, який вивела на орбіту ракета-носій Vega - BRO-4 французького стартапу UnseenLabs, він має вагу 6 кг. Апарат стежитиме для розвідки за морським і повітряним рухом. Він входитиме до складу угрупування з 20-25 таких наносупутників, розгортання яких планують завершити до 2025 року.

Апарати SunStorm і RadCube - метеорологічні прилади для використання у пізніших оперативних космічних метеорологічних місіях. SunStorm виявлятиме викиди корональної маси від Сонця, які загрожують супутникам та наземним енергетичним мережам та мережам зв'язку. А RadCube призначений для моніторингу космічної погоди. Також він проведе експеримент, який має визначити, як випромінювання в космосі пошкоджує електроніку.

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LEDSAT - це студентський проект Римського університету. Апарат покритий 140 світлодіодами, які можуть світитися, коли вони не освітлені Сонцем. Це дозволяє розширювати оптичне відстеження положення супутника та швидкості за допомогою наземних телескопів. Також він буде використовуватися для проведення попередніх випробувань оптичних комунікацій.

Ракета-носій Vega: що відомо

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проектом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. ДП "КБ "Південне" і ДП "ВО "Південний машинобудівний завод" співпрацюють з італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. За ці роки було виготовлено і поставлено понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких - на початку 2021 року.

Особливістю БМД є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

Італія є однією з країн-засновниць Європейського космічного агентства і належить до числа трьох основних контрибуторів разом із Німеччиною і Францією.

Автор: Олександр Топчій