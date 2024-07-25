Така мозаїка була зроблена зі шматків мармуру неправильної форми.

На морському дні у водах біля Неаполя виявили мозаїку з підлоги давньоримської вілли. Про це йдеться у повідомленні Археологічного парку Кампі-Флегрей, який входить до складу Міністерства культури Італії, передає CNN.

За словами археологів, вілла пішла під воду внаслідок геологічного явища під назвою брадисейзм, коли земля піднімається, або, як у цьому випадку, опускається через тиск під поверхнею. Також відомо, що будинок було побудовано в стародавньому курортному містечку Байї, яке було популярним за часів пізньої Римської імперії та де знаходилися резиденції Юлія Цезаря та імператора Нерона.

"Попередні дослідження показують, що підлога значною мірою зроблена зі шматків мармуру неправильної форми, які були використані повторно, - техніка, яка була поширена в період з 3 по 5 століття н.е.", - наголосили в археологічному парку. Відео дня

Мармур був розбитий через те, що стіни кімнати, висота яких перевищувала 10 метрів, обвалилися на підлогу. Наразі підводні роботи продовжуються, аби виявити та відновити більшу частину підлоги.

Водночас мер міста Джозі Джерардо Делла Раджоне назвав знахідку "приголомшливою". Він зазначив, що підлога була покладена наприкінці Римської імперії, "незадовго до того, як брадисейзм приніс ці чудеса на дно моря".

Своєю чергою у Національному інституті геофізики та вулканології Італії попереджають, що сейсмічна активність у цьому районі посилюється з грудня 2022 року, тому експерти побоюються, що вулкан Кампі-Флегрей може знову прокинутися після останнього вибуху в 1538 році.

Інші археологічні знахідки

Як писав УНІАН, в Ізраїлі археологи знайшли "монументальну" споруду, згадану у двох книгах Біблії. Зазначається, що вчені протягом 150 років шукали докази того, що місто було розділене надвоє, як описано в Біблії, і тепер вони виявили рів, який відділяв південний житловий район від верхнього міста на півночі.

Також повідомлялось, що у Рівненській області виявили артефакти трипільської культури.

"В основному розкопі було відкрито фрагменти валу Острога, створеного в XI столітті. Під валом виявили піч та ями, а також горщики Х-ХІ століття. В нижніх горизонтах розкопу була яма трипільської культури. За попередніми висновками кандидата історичних наук, фахівця з енеоліту Волині Дмитра Вертелецького, матеріали трипільської культури можуть датуватись 3600-3500 до н.е. Це фрагменти столового посуду, крем'яні знаряддя та зернотерка", - зазначив науковець Павло Нечитайло.

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