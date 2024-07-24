Стародавнє місто було місцем народження Єрусалима і було побудоване царем Давидом, щоб об'єднати Ізраїль навколо однієї столиці.

У Єрусалимі археологи виявили "монументальну" споруду, згадану у двох книгах Біблії.

Зокрема, було знайдено руїни стародавнього рову, збудованого понад 3000 років тому в Місті Давида, яке вважається одним із найстаріших міст в історії, пише Dailymail. Примітно, що вчені протягом 150 років шукали докази того, що місто було розділене надвоє, як описано в Біблії, і тепер вони виявили рів, який відділяв південний житловий район від верхнього міста на півночі.

Рів був глибиною близько 30 футів і шириною майже 100 футів, зі скелями з кожного боку, що робило його непрохідним.

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Археологи заявили, що результати підтвердили, що рів побудували в залізному столітті - у той самий період, коли було написано Книгу Царств і Книгу Самуїла, що описують поділ Міста Давида на Офел і Мілло.

"Це драматичне відкриття, яке веде до нової дискусії щодо термінів з біблійної літератури, що стосуються топографії Єрусалима, таких як Офель і Мілло", - пояснили дослідники Ізраїльської асоціації старожитностей.

Офель і Мілло - терміни, що використовуються у Священних Писаннях для опису двох частин Міста Давида.

Одну згадку можна знайти в першій Книзі Царств (11:27), де описується, як цар Соломон будував споруду, що дістала назву "Мілло": "...Соломон побудував "Мілло", і замурував пролом біля стіни міста Давида, батька його".

Стародавнє місто було місцем народження Єрусалима і було побудоване царем Давидом, щоб об'єднати Ізраїль навколо однієї столиці. Локація була побудована на вершині вузького крутого хребта з видом на пагорби й долини, що розділяли землю та ускладнювали переміщення з однієї частини до іншої.

"Невідомо, коли рів був спочатку побудований, але дані свідчать, що його використовували протягом століть, коли Єрусалим був столицею Юдейського царства, майже 3000 років тому, починаючи з царя Іосії", - розповів керівник розкопок Іфтах Шалев.

"Ми впевнені, що [рів] використовували за часів Першого Храму та Юдейського царства [у 9 ст. до н.е.], тому він створював чіткий буфер між житловим містом на півдні та верхнім містом на північ", - сказав Шалев.

Дослідники вважають, що рів був спроєктований для того, щоб змінити топографію Міста Давида, щоб продемонструвати владу правителя Єрусалима над іншими, які входили до його воріт, і підкреслити їхню силу та здатність захищати свої стіни в той час.

"Відбуваються відкриття, які проливають нове і яскраве світло на біблійні історії", - прокоментував директор Ізраїльської асоціації старожитностей Елі Ескусідо.

Інші новини про археологічні відкриття

Підводні розкопки археологів біля ізраїльського узбережжя виявили стародавнє село, яке не тільки вижило, а й процвітало в період кліматичної кризи близько 6200 р. до н.е. На думку дослідників, це відкриття може пролити світло на стійкість людей, які живуть у прибережних регіонах Леванту і Східного Середземномор'я під час кліматичної кризи кам'яного віку.

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