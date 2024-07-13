Такі знахідки було виявлено у місті Острог.

В місті Острог, що в Рівненській області, де працювала археологічна експедиція, знайшли вал ХІ століття, матеріали трипільської культури та піч X століття. Крім того, вчені дослідили фрагмент підземелля. Про це повідомив кандидат історичних наук, керівник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба" Інституту археології НАН України Павло Нечитайло для "Укрінформ".

"В основному розкопі було відкрито фрагменти валу Острога, створеного в XI столітті. Під валом виявили піч та ями, а також горщики Х-ХІ століття. В нижніх горизонтах розкопу була яма трипільської культури. За попередніми висновками кандидата історичних наук, фахівця з енеоліту Волині Дмитра Вертелецького, матеріали трипільської культури можуть датуватись 3600-3500 до н.е. Це фрагменти столового посуду, крем'яні знаряддя та зернотерка", - детальніше розповів Нечитайло.

Він підкреслив, що у північно-східній частині розкопу давні нашарування було знищено масштабними роботами, які проводилися там у XVII столітті. Фахівці з'ясували, що у другій половині XVII століття на ділянці з’явилася ливарня, що спеціалізувалася на виплавці мідновмісного сплаву, ймовірно, бронзи.

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"Ми виявили фрагменти розбитої глиняної ливарної форми з шаром запеченого кольорового металу всередині. Робоча частина ливарної печі була викладена колом діаметром 1,1 м з масивної цегли розміром 31х17х7 см. Ще, зачищаючи ливарню, ми помітили, що вона підозріло похилена і під нею є якась пляма. Як виявилося, це була пляма підземної споруди. На момент спорудження ливарні привхідна частина цієї споруди згоріла і її закидали будівельним сміттям. Нам вдалося дослідити фрагмент підземелля", - зауважив археолог.

Науковці кажуть, що той фрагмент підземелля має довжину - 6 метрів. Його склепіння було обвалене в давні часи під час того, як там побудували ливарню. Підземелля було повністю вирізане в глині підземним способом, а його склепіння мало стрільчастий готичний вигляд. Також на підлозі археологи виявили шар, який пов'язаний з останнім етапом його роботи.

"Тоді внаслідок пожежі чи якихось військових дій дерев'яна прибудова до підземелля згоріла і впала всередину. Там на рівні підлоги були знайдені матеріали першої половини XVII століття: фрагменти кахлю, керамічного та скляного посуду, цвяхи і деформовану свинцеву кулю. Подібні склепи та підземні галереї відомі в Острозі. Вони досліджувались в районі нового академічного корпусу та будинку культури…Саме ця підземна споруда цікава тим, що вона, проходила під оборонним валом Острога", - додає Нечитайло.

Археолог зазначив, що підземелля має вигляд галереї та тунелю. Крім того, біля нього була прибудова з дерев'яними конструкціями та шість сходинок, які вирізані в глині та оббиті дошками. Ймовірно, це залишки таємного ходу, через який гарнізон міста міг здійснювати контратаки у разі нападу, зауважив експерт.

Водночас у траншеї було знайдено цікаву двокамерну піч X століття. Також там знаходились матеріали X-XI століття, що вчергове підтверджує висновки попередніх дослідників про безперервність існування міста з того часу.

Окрім керамічного посуду, на ділянці археологи виявили фрагмент окуття з красивим декором, інструменти, предмети особистого побуту, кулі та монети, більшість з цих артефактів датуються XVII століттям.

За словами Нечитайла, наразі розглядається можливість перенести фрагмент ливарні до Державного історико-культурного заповідника м. Острога.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, раніше археологи знайшли поховальну урну римської епохи, яка містила у собі найстаріше у світі вино. Його було знайдено у гробниці, якій приблизно 2 000 років у містечку в Севільї під час будівництва будинку.

Також повідомлялось, що у закинутому замку Німеччини археологи знайшли рідкісну колекцію ігрових фігур. Серед знахідок була добре збережена шахівниця, ігрові фігури та кості, які датуються 11-12 століттями нашої ери.

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