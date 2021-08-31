Йдеться про підбір і рекомендації контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і віце-президент Google Каран Бхатія обговорили у Вашингтоні результати співпраці та подальші спільні плани.

Про це Федоров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми співпрацюємо з Google з часів заснування міністерства, оскільки наші візії дуже схожі. Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube. Тому що зараз нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна", - написав міністр.

За його словами, компанії Google запропонували залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент. Це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії.

Читайте такожInstagram зобов’яже користувачів вказувати свій вікФедоров також повідомив, що серед важливих питань були оптимізація співробітництва щодо застосунку "Дія" та можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts.

"YouTube Shorts - спеціальна програма підтримки креаторів на 2021-2022 роки. Обсяг фонду - 100 млн доларів. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від 100 дол. до 10 тис. дол.", - пояснив міністр.

Він зазначив, що в Україні дуже розвинута креативна індустрія.

"Ми маємо велику кількість рекламних та маркетингових агентств. Наші режисери отримують нагороди за українські фільми. Кліпмейкери знімають відео для світових зірок, наприклад, Coldplay, рекламу для таких компаній, як Apple, та високо цінуються в усьому світі", - констатував Федоров.

Він висловив сподівання на продовження плідної співпраці з Google.

"Адже ми хочемо, щоб міжнародні компанії не просто були присутні в Україні, а й масштабували тут свій бізнес", - додав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що раніше СБУ перевіряла російські гурти, яких запросили на фестиваль "Файне місто" до Тернополя.

Також YouTube видалив ролики президента Бразилії через фейки про коронавірус.

Автор: Тамара Отовська