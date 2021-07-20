Йдеться про чотири музичні гурти з РФ, яки запросили виступити на фестивалі.

СБУ розпочала перевірку громадян РФ, запрошених виступити на музичному фестивалі у Тернополі "Файне місто".

Про це речник спецслужби в області Петро Королюк повідомив у коментарі Українській правді.

Приводом для перевірки стало звернення мерії Тернополя, у якому місцева влада просила здійснити належну перевірку запрошених гуртів на предмет легітимності їх в’їзду та перебування в Україні.

За даними місцевого осередку "Правого сектору", йдеться про чотири музичні гурти з РФ. Видання ZAXID.NET уточнює, що виступити на музичній події збираються Louna, Anacondaz, "Порнофільми" і Wildways, які нещодавно грали на Atlas Weekend.

Читайте також"Здався": Еллерт покинув окупований Крим без "Холостячки" МішиноїСаме Anacondaz, пишуть активісти, гастролював в окупованому Криму, після чого СБУ заборонила музикантам в’їзд до України на три роки. Проте у 2020 році термін заборони закінчився.

У прес-службі обласної СБУ зазначили, що перевірка 21 росіянина завершилася, і у спецслужбі законних підстав для їх недопущення до України не виявили. Триває перевірка ще 16 іноземців.

Останнім часом в Україну зачастили з гастролями російські співаки, котрі підтримували політику Кремля. Наприклад, нещодавно про свій приїзд сповістила українська поп-виконавиця, котра живе і працює в РФ, Ані Лорак. Знову до України збирається репер Баста, який знімався у пропагандистському фільмі в окупованому Криму.

Також в Україні планує виступити Світлана Лобода.

А ось репер Моргенштерн судиться з СБУ за право в’їзду до України. Його внесли до Переліку осіб, котрі загрожують нацбезпеці, за пропаганду у своїй творчості наркотиків.

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Автор: Яна Ставська