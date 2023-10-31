Мертвого прикували, щоб не дати вампіру воскреснути з мертвих.

На території Польщі вчені розкопали стародавню могилу, в якій було поховано дитину-"вампіра". Принаймні так вважали ті, хто створив це поховання.

Як повідомляє Sky News, дитину віком 6-7 років поховали обличчям донизу із трикутним залізним замком під однією ногою. На думку вчених, поховання належать до XVII століття, коли примари, зомбі та інші надприродні істоти вважалися такими ж реальними, як і люди.

Зазначається, що останки виявили археологи у селі Пієн. Вчені припускають, що дитину поховали обличчям донизу і прикували до могили через давні надприродні вірування у вампірів. Знахідку зроблено на тому ж місці, де рік тому виявили останки жінки з серпом на шиї та трикутним замком на нозі.

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"Вважалося, що гостре металеве лезо розміщали таким чином, щоб не дати їй воскреснути з мертвих", - пише Sky News.

Дослідник середньовічних поховань, професор Університету імені Коперника в Торуні (Польща) Даріуш Полінські припускає, що цей цвинтар - для відкинутих людей, яких боялися після смерті, і, можливо, за життя. Вчений пояснює: у ті часи людей, які поводилися не так як більшість місцевих жителів, звинувачували у контактах із "нечистою силою".

Дитину поховали обличчям донизу, ймовірно, щоб перешкодити "маленькому вампіру" вийти з могили та потім нападати на живих людей, їсти їх чи пити їхню кров. Тож до специфічного ритуалу поховання людей підштовхнув страх перед цією дитиною.

За словами Полінські, через якийсь період після поховання могилу осквернили та видалили значну частину кісток, знову ж таки - щоб не дозволити йому піднятися. Вчений розповів, що була також велика кількість могил з камінням, які "мали захищати від померлих". Камені клали у різні місця "небезпечних" померлих: на лікоть, на шию тощо.

Дракула міг бути вегетаріанцем

Як писав УНІАН, попри недолугі легенди про румунського князя XV століття Влада Цепеша, що став прототипом вампіра Дракули у книзі Брема Стокера, насправді він міг бути веганом або вегетаріанцем. Дослідники проаналізували листи, написані Владом, щоб дізнатися більше про його здоров'я та про середовище, в якому він жив.

Так, науковці вилучили тисячі фрагментів білкових молекул з поверхні цих листів. Частина з них належить людині - ймовірно, саме Владу III. Ці білки вказують на те, що правитель міг страждати від респіраторних проблем, зокрема, захворювання під назвою гемолакрія. Воно могло змусити його плакати буквально кривавими сльозами. Водночас серед молекул, виділених з листа, були відсутні білки тваринної їжі.

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