Одну з чотирьої фігур на полотні малював не сам майстер, вважають дослідники.

Штучний інтелект (ШІ) сьогодні активно використовують для створення зображень, які важко відрізнити від реальних фотографій чи картин відомих художників. Але група науковців з Великобританії та США розробила методику із застосуванням ШІ, яка дозволяє відшукувати незвичайні речі на справжніх картинах класиків образотворчого мистецтва.

У дослідженні, результати якого було опубліковано в журналі Heritage Science, вивчається полотно "Мадонна з трояндою". Мистецтвознавці давно сперечаються, наскільки справедливо приписувати цю картину кисті Рафаеля. Нові знахідки, зроблені ШІ, додають аргументів тим, хто бачить на картині роботу інших художників.

Як пояснили дослідники, вони "згодували" комп’ютерній програмі знімки тих картин, про які точно відомо, що вони належать кисті Рафаеля. Програма отримала достатньо інформації про стиль цього митця – характер мазків, колірна палітра, затінення тощо.

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"Комп’ютер бачить набагато глибше, ніж людське око, до мікроскопічного рівня", - пояснюють автори дослідження.

Процеси машинного навчання, як правило, потрібно тренувати на величезній кількості прикладів, що не завжди доступно, коли йдеться про творчість одного художника. У цьому випадку команда модифікувала попередньо навчену архітектуру, розроблену Microscoft під назвою ResNet50, у поєднанні з традиційною технікою машинного навчання під назвою Support Vector Machine.

Вивчивши картину "Мадонна з трояндою", програма дійшла висновку, що зображення Мадонни, Немовляти та Святого Іоанна були створені рукою Рафаеля. Але не зображення Святого Йосипа. Дослідники відзначають, що в попередніх дебатах щодо автентичності картини вважалося, що обличчя святого Йосифа виконано гірше, ніж інші в рамі.

Джуліо Романо, один з учнів Рафаеля, міг бути тим, хто намалював четверте обличчя, але це аж ніяк не напевно.

Інші цікаві матеріали про наукові відкриття

Як писав УНІАН, нове дослідження вказує, що оцінки в школі та виші до певної міри залежать від прізвища учня. Випадкова дискримінація відбувається на етапі перевірки письмових робіт, кажуть учені.

Також ми розповідали, що новий аналіз скам'янілих хребців, виявлених у західній Індії, виявив існування виду гігантських змій, довжина яких у дорослому стані могла досягати від 11 до 15 метрів.

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