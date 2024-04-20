Випадкова дискримінація відбувається на етапі перевірки письмових робіт, кажуть учені.

Академічні успіхи школярів і студентів залежать від безлічі факторів. Прагнення здобувати знання - важливе, але часто на заваді стають не залежні від учня обставини. Наприклад, його прізвище.

Дослідники з Мічиганського університету (США) виявили, що на оцінки учнів серед іншого впливає те, в якому порядку викладач перевіряє роботи навчальної групи. А перевіряють, як правило, в алфавітному порядку.

Автори дослідження вивчили понад 31 мільйон записів про оцінки, які викладачі все того ж таки Мічиганського університету виставляли своїм студентам у період з 2014 по 2022 рік. Вибірка включала понад 850 тисяч робіт від 140 тисяч студентів, перевірених 21 тисячею викладачів.

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Дослідження показало, що студенти з прізвищами, що починаються на перші чотири літери алфавіту, отримували вищі оцінки, коли роботи перевірялися за алфавітом, а не у випадковому порядку. Різниця виявилася не дуже значною - лише 0,3 бала за 100-бальною шкалою.

Але слід врахувати, що студенти з прізвищами на останні літери алфавіту аналогічно отримували нижчі оцінки на 0,3 бала при перевірці робіт в алфавітному порядку. А це вже дає розрив 0,6 бала, який ніяк не пов'язаний безпосередньо з якістю самої роботи.

Дослідники зазначають, що цей ефект може акумулюватися на рівні всього навчального курсу, що згодом впливає на перспективи працевлаштування студентів.

На думку авторів, така "дискримінація" за прізвищем є наслідком втоми викладача під кінець перевірки робіт. Щоб уникнути подібних перекосів в оцінюванні студентів, дослідники рекомендують запровадити таку систему перевірки робіт, де черговість завжди буде випадковою, а не за алфавітом.

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