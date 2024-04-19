Крім своєї вражаючої довжини, стародавня змія може розповісти нам більше про еволюцію подібних гігантських змій.

Новий аналіз скам'янілих хребців, виявлених у західній Індії, виявив існування виду гігантських змій, довжина яких у дорослому стані могла досягати від 11 до 15 метрів.

Дослідники з Індійського технологічного інституту Руркі, які стоять за цією роботою, визнають деяку невизначеність у своїх оцінках, але припускають, що нещодавно ідентифікована рептилія, яку вони назвали Vasuki indicus, можливо, дорівнювала розміру найбільшої змії в історії, Титанобоа, яка вимерла близько 58 мільйонів років тому.

Порівняно з видами змій, які існують сьогодні, V. indicus знаходиться далеко попереду. Що стосується перевірених вимірів, найдовша зі змій, які нині живуть, має розміри всього лише 7,67 метра.

Відео дня

Останки, виявлені в пласті скам'янілостей у формації Нареді в західно-індійському штаті Гуджарат, мали бути відкладені в тому місці, де колись було солонувате озеро або лагуна, на початку еоцену, понад 40 мільйонів років тому.

Крім своєї вражаючої довжини, стародавня змія може розповісти нам більше про еволюцію подібних гігантських змій. Оцінивши розмір, форму і характеристики скам'янілостей і порівнявши їх з відомими видами, дослідники віднесли цю змію до нині вимерлого сімейства Madtsoiidae.

"Тут ми повідомляємо про відкриття гігантської змії-мадцоїда, однієї з найбільших змій, будь-коли зареєстрованих, з інтервалу, відповідного теплому періоду середнього еоцену (~ 47 мільйонів років тому) в Індії", - пишуть дослідники у своїй опублікованій статті.

Географ Дебаджіт Датта і палеонтолог Суніл Баджпай проаналізували 27 хребців завдовжки до 62,7 міліметрів і завширшки до 111,4 міліметрів. Скам'янілості, а також попередні дослідження стародавніх змій вказують на широке циліндричне тіло.

Судячи з характеристик хребта змії, малоймовірно, що вона проводила більшу частину часу у воді або на деревах. За словами дослідників, V. indicus, найімовірніше, був повільною змією, яка ловила свою здобич із засідок, як і анаконда.

Судячи з того, що ми вже знаємо про стародавніх змій і лінії, що пов'язують їх із сьогоднішніми видами, можна зробити висновок, що родина, до якої належить ця змія, найімовірніше, уперше з'явилася в Індії, а потім поширилася в Європу й Африку приблизно 56-34 мільйони років тому.

"Біогеографічні міркування, що розглядаються в поєднанні з його взаємовідносинами з іншими індійськими та північноафриканськими мадцойїдами, дають підстави припустити, що Васукі являє собою реліктову лінію, що зародилася в Індії", - пишуть Датта та Баджпаї.

З огляду на гігантські розміри V. indicus, цілком імовірно, що вона жила у відносно теплому (28 °C) кліматі в цій частині Індії, де більш високі температури означають вищу швидкість метаболізму у холоднокровних рептилій.

Таким чином, це не просто дивовижне відкриття виду змій, а й ще одне джерело даних для розуміння кліматичних моделей стародавнього минулого.

"Витяг додаткового матеріалу і нових таксонів (зокрема великих форм) може дати подальше розуміння систематики і біогеографії мадцоїдів", - підсумовують Датта і Баджпаї.

Дослідження тварин

Учені спантеличені відкриттям морського черв'яка з гігантськими очима, які у 20 разів важчі за його голову і які дають йому гострий зір, як у ссавця.

Дослідники підозрюють, що очі щетинистого хробака Vanadis, виявленого довкола італійського острова Понца, також дозволяють цьому виду мати потайну мову, яку його представники бачать тільки в темних глибинах моря.

Очі нічного хробака настільки великі, що якби в людей були очі пропорційно такого ж розміру, вони додали б до нашої голови ще 100 кг.

Вас також можуть зацікавити новини: