Це може стати першим доказом існування прохальних закликів у китів.

Вчені виявили, що дитинчата гренландських китів видають прохальні заклики, коли хочуть отримати від матері молоко.

Як пише IFLScience, команда зі співробітників Інституту неврології Париж-Сакле, Університету Антананаріву та асоціації Cétamada в Сент-Марі прикріпили камери до молодих китів, щоб проаналізувати їхню поведінку за допомогою відео та аудіозаписів, а також даних акселерометра і глибини.

Керівниця дослідження Маеватіана Рацімбазафіндранахака розповіла, що зазвичай дитинчата подавали різні соціальні сигнали (довгі низькі хрюкання, короткі вигуки та пронизливі скиглення), але коли мова йшла про годування, то лунали короткі низькочастотні звуки, які нагадують гавкіт або відрижку:

"Зазвичай дитинча не показує постуральних чи тактильних сигналів, таких як биття головою матері, як можна побачити у деяких наземних ссавців. Замість цього воно просто вокалізує і повільно переміщується в позицію під матір'ю, біля молочних залоз".

Аспірантка зазначила, що вони ще не закінчили працювати над дослідженням і тепер хочуть провести експерименті із відтворенням, щоб побачити реакцію матері. Також вчені мають визначити, чи мають прохальні заклики індивідуальний почерк, чи матері можуть реагувати й на чужих дитинчат.

Це дослідження демонструє, що збереження звукового ландшафту океанів має велике значення, тому люди мають враховувати рівень шуму, плануючи діяльність в океані, додала Рацімбазафаіндранахака:

"Тільки уявіть, що ви перебуваєте на галасливому човні для спостереження за китами, який маскує ці низькочастотні сигнали - мати може не почути своє голодне дитинча!".

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